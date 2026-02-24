Gigant transportu pozywa rząd USA. Chce zwrotu za cła Trumpa

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

Eksperci zapowiadają falę pozwów o zwrot miliardów dolarów. Sprawę komplikuje jednak fakt, że procedurę odzyskiwania funduszy muszą dopiero opracować sądy niższej instancji.

FedEx domaga się zwrotu

Według ekonomistów z Penn-Wharton Budget Model, potencjalne zwroty mogą objąć ponad 175 miliardów dolarów pobranych przez amerykańskiego fiskusa. W ubiegły piątek Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 6 do 3 uznał, że Trump, nakładając cła na niemal wszystkich partnerów handlowych, przekroczył swoje uprawnienia. Prezydent wykorzystał ustawę o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA) - służącą zazwyczaj do nakładania sankcji - by wprowadzić daniny na importowane towary.

"Powodowie domagają się od pozwanych pełnego zwrotu wszystkich opłat z tytułu IEEPA, które wpłacili na rzecz Stanów Zjednoczonych" - napisał FedEx w pozwie, do którego dotarła agencja Reuters. Spółka z siedzibą w Memphis nie podała jednak dokładnej kwoty, o którą walczy.

W pozwie jako strony pozwane wymieniono amerykańską Służbę Celną i Ochrony Granic (CBP), jej komisarza Rodneya Scotta oraz Stany Zjednoczone. Interesy FedExu reprezentuje kancelaria Crowell - Moring z Waszyngtonu, która prowadzi podobne sprawy dla takich marek jak Costco, Revlon czy producenta okularów EssilorLuxottica.

Co z konsumentami?

Jak informuje Reuters, powołując się na Rona Ciottiego, partnera w firmie prawniczej Hinckley Allen, największe szanse na odzyskanie pieniędzy mają importerzy, dystrybutorzy i dostawcy. Dysponują oni bowiem dokumentacją celną oraz fakturami z wyszczególnionymi kosztami ceł przypisanymi do konkretnych towarów.

- Jeśli w umowie znajdował się zapis o waloryzacji ceny w związku z cłami i to właśnie z tego powodu cena wzrosła, to na podstawie takiego kontraktu można ubiegać się o zwrot - wyjaśnia Ciotti.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom, wymieniany jako potencjalny kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 roku, zażądał wypłaty zwrotów bezpośrednio dla obywateli.

- Słyszę głosy, że to wielkie zwycięstwo konsumentów, bo powinni odzyskać pieniądze za produkty, które zdrożały przez cła. Nie widzę jednak na to szans - powiedział Ciotti w rozmowie z Reutersem. Podkreślił przy tym, że większość firm i konsumentów płaciła wyższe ceny bez żadnego pisemnego wyjaśnienia, w jakim stopniu przyczyniły się do tego taryfy celne. Bez takich dowodów wygrana w sądzie jest jego zdaniem mało prawdopodobna.

