Ze świata

Gigant transportu pozywa rząd USA. Chce zwrotu za cła Trumpa

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: Reuters
Globalna firma transportowa FedEx złożyła w poniedziałek pozew w amerykańskim Sądzie Handlu Międzynarodowego - poinformował Reuters. Przewoźnik domaga się zwrotu środków pobieranych z tytułu ceł wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. To dotychczas największy pozew dotyczący danin obowiązujących od sierpnia ubiegłego roku.

Eksperci zapowiadają falę pozwów o zwrot miliardów dolarów. Sprawę komplikuje jednak fakt, że procedurę odzyskiwania funduszy muszą dopiero opracować sądy niższej instancji.

"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty

Maja Piotrowska

FedEx domaga się zwrotu

Według ekonomistów z Penn-Wharton Budget Model, potencjalne zwroty mogą objąć ponad 175 miliardów dolarów pobranych przez amerykańskiego fiskusa. W ubiegły piątek Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 6 do 3 uznał, że Trump, nakładając cła na niemal wszystkich partnerów handlowych, przekroczył swoje uprawnienia. Prezydent wykorzystał ustawę o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA) - służącą zazwyczaj do nakładania sankcji - by wprowadzić daniny na importowane towary.

"Powodowie domagają się od pozwanych pełnego zwrotu wszystkich opłat z tytułu IEEPA, które wpłacili na rzecz Stanów Zjednoczonych" - napisał FedEx w pozwie, do którego dotarła agencja Reuters. Spółka z siedzibą w Memphis nie podała jednak dokładnej kwoty, o którą walczy.

W pozwie jako strony pozwane wymieniono amerykańską Służbę Celną i Ochrony Granic (CBP), jej komisarza Rodneya Scotta oraz Stany Zjednoczone. Interesy FedExu reprezentuje kancelaria Crowell - Moring z Waszyngtonu, która prowadzi podobne sprawy dla takich marek jak Costco, Revlon czy producenta okularów EssilorLuxottica.

Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw

Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw

Rynki

Co z konsumentami?

Jak informuje Reuters, powołując się na Rona Ciottiego, partnera w firmie prawniczej Hinckley Allen, największe szanse na odzyskanie pieniędzy mają importerzy, dystrybutorzy i dostawcy. Dysponują oni bowiem dokumentacją celną oraz fakturami z wyszczególnionymi kosztami ceł przypisanymi do konkretnych towarów.

- Jeśli w umowie znajdował się zapis o waloryzacji ceny w związku z cłami i to właśnie z tego powodu cena wzrosła, to na podstawie takiego kontraktu można ubiegać się o zwrot - wyjaśnia Ciotti.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom, wymieniany jako potencjalny kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 roku, zażądał wypłaty zwrotów bezpośrednio dla obywateli.

- Słyszę głosy, że to wielkie zwycięstwo konsumentów, bo powinni odzyskać pieniądze za produkty, które zdrożały przez cła. Nie widzę jednak na to szans - powiedział Ciotti w rozmowie z Reutersem. Podkreślił przy tym, że większość firm i konsumentów płaciła wyższe ceny bez żadnego pisemnego wyjaśnienia, w jakim stopniu przyczyniły się do tego taryfy celne. Bez takich dowodów wygrana w sądzie jest jego zdaniem mało prawdopodobna.

pc

TVN24 HD
Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: CJ GUNTHER/PAP

Cła Donalda TrumpaUSApozew
