Stopy procentowe w USA w górę

Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) podniosła główną stopę procentową do przedziału 0,25 - 0,50 procent - podano w komunikacie po posiedzeniu. Zdaniem Fed dalsze podwyżki stóp procentowych będą właściwe. W 2022 roku ma być siedem podwyżek, a w 2023 roku - trzy.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1. James Bullard, który głosował przeciwko, chciał podwyżki o 50 pb. Fed ostatni raz podniósł stopy proc. w grudniu 2018 r. Fed

Fed podwyższa stopy procentowe

Fed ocenił, że przy odpowiednim zmniejszeniu akomodacyjnego nastawienia w polityce monetarnej będzie można oczekiwać powrotu inflacji do celu 2 proc. i utrzymania silnego rynku pracy.

"FOMC (Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku - red.) postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 0,25-0,5 proc. i przewiduje, że dalsze podwyżki w docelowym zakresie będą właściwe. Ponadto Komitet spodziewa się, że na najbliższym posiedzeniu rozpocznie zmniejszanie posiadanych przez siebie skarbowych papierów wartościowych, papierów dłużnych agencyjnych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej w przypadku pojawienia się zagrożeń mogących utrudnić realizację celów Komitetu. Oceny Komitetu uwzględnią szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

Fed postanowił podnieść stopę oprocentowania od nadwyżkowych rezerw (IOER) o 25 punktów bazowych do 0,4 proc.

Inwazja Rosji na Ukrainę a inflacja

W marcu FOMC przewiduje w USA siedem podwyżek stóp proc. w 2022 r. Fed prognozuje trzy podwyżki stóp w 2023 r., a następnie stabilizację do końca 2024 r.

W poprzedniej projekcji spodziewano się możliwości rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp proc. We grudniu 2021 r. 12 na 18 członków FOMC było za podwyżką stóp proc. w USA w 2022 r. Fed prognozował trzy podwyżki stóp do końca 2023 r. i dwie podwyżki do końca 2024 r.