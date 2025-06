Skarga na Shein. Za manipulacyjne praktyki sprzedażowe

Europejska Organizacja Konsumentów, zrzeszająca 45 europejskich organizacji konsumenckich z 32 krajów, złożyła skargę do Komisji Europejskiej przeciwko Shein. Chińskiej platformie fast fashion zarzuca się stosowanie tak zwanych "dark patterns", To nielegalne taktyki mających na celu nakłonienie klienta do dokonywania zakupów.

Wyskakujące okienka nakłaniające konsumentów, by nie opuszczali aplikacji, bo stracą promocję. Liczniki szybko kończącej się promocji, które wywierają presję by dokonać zakupu. Czy w końcu niekończący się ekran ofert. To przykłady "dark patterns", czyli manipulacyjnych praktyk sprzedażowych. Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) w opublikowanym w czwartek raporcie stwierdziła, że to najbardziej oczywiste metody wykorzystywane przez Shein, które można uznać za "agresywne praktyki handlowe".

BEUC wskazało także, że problemem jest częste nadużywanie powiadomień przez aplikację - często nawet 12 dziennie.

- Fast fashion potrzebuje dużych zamówień, a żeby je wygenerować potrzebna jest masowa konsumpcja i właśnie zadaniem manipulacyjnych praktyk sprzedażowych jest pobudzanie masowej konsumpcji - powiedział agencji Reuters Agustin Reyna, dyrektor generalny BEUC. - Abyśmy byli zadowoleni, muszą pozbyć się tych praktyk, ale pytanie brzmi, czy będą mieli wystarczającą motywację, aby to zrobić, wiedząc, jaki potencjalny wpływ może to mieć na wolumen zakupów - stwierdził.

Platforma fast fashion Shein stała się bardzo popularna w Europie. felipequeiroz / Shutterstock

Shein i "dark patterns"

Chińska platforma zakupowa w oświadczeniu przesłanym agencji stwierdziła, że "już podjęliśmy konstruktywną współpracę z krajowymi organami ochrony konsumentów i Komisją Europejską, by przedstawić nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów i regulacji UE".

Dodano, że przedstawiciele Shein chcieli spotkać się z BEUC, ale organizacja nie zaakceptowała wniosku firmy o spotkanie.

Fast fashion chcą byśmy grali w gry...

Zarówno Shein, jak i jego konkurent Temu, który także otrzymał skargę od BEUC, cieszą się coraz większą popularnością w Europie. Częściowo za sprawą swoich aplikacji, które zachęcają użytkowników do... grania w gry, dzięki którym mogą wygrać zniżki lub darmowe produkty.

W grze "Puppy Keep", która znajduje się w aplikacji, użytkownicy karmią wirtualnego psa i zbierają punkty, aby wygrać darmowe przedmioty. Mogą zdobyć więcej punktów, przewijając swoją stronę główną i to co pokazuje im aplikacja oraz zamawiając przedmioty. Jednak muszą logować się do gry każdego dnia lub ryzykują utratą skumulowanych nagród.

Autorka/Autor:jw

Źródło: Reuters