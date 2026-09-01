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Falstart, kurs nurkuje. "Właśnie tym martwiłbym się najbardziej"

Paulina Karpińska
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Paulina Karpińska Oprac. Krzysztof Krzykowski
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Shein zadebiutował na giełdzie w Hongkongu
Nowe cło na przesyłki spoza UE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAY JAMES
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Akcje Shein spadały o około 10 procent po debiucie w Hongkongu. Inwestorzy długo czekali na to, by gigant handlowy wszedł na giełdę, ale gdy wreszcie to się stało - spotkało się to ze sporym rozczarowaniem.

Shein sprzedała w ramach pierwszej oferty publicznej około 280 mln akcji - za około 13,6 mld dolarów hongkońskich (1,74 mld dolarów amerykańskich) - podał portal CNBC. Ostateczna cena emisyjna została ustalona na poziomie 48,56 dolarów hongkońskich za akcję, poniżej maksymalnej ceny oferty wynoszącej 49,5.

Oznacza to, że cała spółka ma wartość około 26,5 mld dolarów amerykańskich. Dla porównania w 2022 roku wycena spółki sięgała 100 mld dolarów.

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TikTok na horyzoncie

Dyrektor zarządzający Retail Cities Bryan Gildenberg zwrócił uwagę na coraz większą konkurencję na rynku.

- Na miejscu Shein właśnie tym martwiłbym się najbardziej - powiedział Gildenberg dla CNBC.

Ekspert wskazał na TikTok Shop, którego strategia to "najpierw rozrywka, potem handel". Jego zdaniem Shein i Temu korzystały dotychczas z przewagi pioniera w "grze polowania na okazje", ale teraz TikTok też jest w stanie zaoferować klientom podobne emocje, a do tego rozrywkę i element poszukiwania atrakcyjnych ofert.

Zdaniem Gildenberga Shein i Temu tracą przewagę na rzecz TikToka.

Shein zadebiutował na giełdzie w Hongkongu
Shein zadebiutował na giełdzie w Hongkongu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MAY JAMES

Shein pod presją

Dyrektor ds. inwestycji w KraneShares Brendan Ahern stwierdził, że inwestorzy mogą zachowywać ostrożność wobec Shein w najbliższym czasie. Część z nich prawdopodobnie będzie "stać z boku", dopóki nie pojawi się więcej informacji na temat wyników spółki za drugi kwartał oraz dokładniejszych informacji o jej bilansie finansowym.

Ekspert zauważył, że znaczną część wzrostu Shein napędzała sprzedaż w USA i Europie. Zmiany w polityce celnej na obu tych rynkach sprawiły jednak, że działalność stała się bardziej wymagająca. Tempo wzrostu przychodów wyhamowało, a marże się zmniejszają.

Debiut Shein w Hongkongu nastąpił po nieudanych próbach wejścia na giełdę w Nowym Jorku i Londynie. Założona w Chinach firma, która w 2022 roku przeniosła swoją siedzibę do Singapuru, starała się wejść na giełdę w USA już w 2023 roku. Następnie zwróciła się ku rynkowi londyńskiemu, jednak Pekin nie wyraził wtedy na to zgody.

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Plany rozwoju Shein

Shein planuje przeznaczyć 40 proc. środków pozyskanych z IPO na rozwój, a kolejne 40 proc. na zwiększanie rozpoznawalności marki i umocnienie globalnej obecności.

Przychody netto Shein wyniosły w 2025 roku 41,8 mld dolarów, wobec 38,7 mld dolarów rok wcześniej. Z kolei w pierwszym kwartale 2026 roku spółka osiągnęła 9,05 mld dolarów przychodów i stratę netto w wysokości 99 mln dolarów. Rok wcześniej w analogicznym okresie firma była na plusie.

Źródło: CNBC, "Guardian"
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Tagi:
Sheine-commerceHongkongSingapurHandele-handel
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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