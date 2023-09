Rosyjski atak i pożar fabryki dużego polskiego producenta. Mamy oświadczenie firmy

Z dużym niepokojem przyjęliśmy informację o ataku wojskowych sił rosyjskich na dzielnicę przemysłową, w której znajduje się biurowiec i hala produkcyjna Fakro Lwów - przekazał w oświadczeniu przekazanym TVN24 Biznes Paweł Dziekoński, wiceprezes spółki. Poinformował, że podczas nocnego ataku rosyjskich dronów kamikadze spłonęła hala produkcyjna oraz magazyn częściowo udostępniony Caritasowi. W magazynie było łącznie 300 ton darów, "pomocy humanitarnej przygotowanej przez Caritas Polska" - poinformował na antenie TVN24 Marcin Majewski, koordynator do spraw mediów Caritas Polska.

Z kolei prezes Fakro Ryszard Florek w rozmowie z portalem Sądeczanin.info podał, że "wiadomość dotarła do nas o piątej nad ranem". - Już wiadomo, że w magazynie spłonęło dwa tysiące dachowych okien - poinformował.

W wyniku ataku spłonął magazyn Caritasu

Marcin Majewski, koordynator ds. mediów Caritas Polska, na antenie TVN24 mówił, że w wyniku ataku rosyjskich dronów doszło do zniszczenia m.in. odzieży, jedzenia oraz 660 paczek żywnościowych, które w poniedziałek dotarły do Lwowa. - Zniszczone zostały w tym pożarze generatory prądu. Idzie zima, to jest szalenie potrzebne - zwracał uwagę Majewski.