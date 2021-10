Była pracownica Facebooka w brytyjskim parlamencie. "Niewątpliwie pogłębia nienawiść"

Była menedżerka Facebooka przed brytyjską komisją

Haugen przed komisja amerykańskiego Senatu

Frances Haugen, która w Facebooku sprawowała funkcję product managera i zajmowała się między innym walką z dezinformacją, w niedzielę przyznała, że to ona była źródłem przecieków i informacji dla serii artykułów na łamach dziennika "Wall Street Journal", które wywołały duże poruszenie i sprowokowały nową dyskusję na temat społecznych skutków Facebooka i Instagramu. W czasie przesłuchania w Senacie zwróciła się do prawodawców, by wprowadzili regulacje i nadzór wobec serwisów społecznościowych, podobnie jak zrobili to w przypadku przemysłu tytoniowego czy producentów opioidów. Dodała, że Facebook tak samo ukrywał informacje na temat szkodliwości swoich produktów. Podkreśliła, że "nikt spoza Facebooka tak naprawdę nie wie, co się dzieje wewnątrz Facebooka" i to musi się zmienić.