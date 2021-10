Wielka awaria Facebooka, majątek Zuckerberga w kilka godzin stopniał o sześć miliardów dolarów

Poniedziałkowy spadek cen akcji sprawił, że majątek Zuckerberga skurczył się o ponad 6 mld do 121,6 mld dolarów. Przez to spadł on w zestawieniu Bloomberg Billionaires Index na 5. miejsce, plasując się za Billem Gatesem. Wycena fortuny miliardera maleje od kilku tygodni. Jeszcze niedawno sięgała ona 140 mld dolarów.