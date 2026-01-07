Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ostatnich dniach na jemeńskiej wyspie Sokotra utknęli turyści, w tym z Polski, ponieważ nad krajem została zamknięta przestrzeń powietrzna w związku z nasileniem działań wojennych w części kontynentalnej. Lokalne władze informowały, że łącznie na wyspie jest ponad 400 osób z zagranicy.

Polskie MSZ informowało, że udało się wynegocjować możliwość lotów powrotnych dla naszych rodaków.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiadomość od Polki przebywającej na Sokotrze, która wraz z grupą obywateli Polski oczekuje na możliwość opuszczenia wyspy. Według jej relacji tylko dziewiętnastu Polaków opuściło wyspę środowym lotem. "Przeważali Rosjanie" - przekazała.

"Za bilety lotnicze trzeba zapłacić gotówką, nie ma możliwości przelewów"

- Bilety zostały rozdysponowane po kilku godzinach oczekiwania - opowiadała. Z jej relacji wynika jednak, że lista pasażerów nie była ustalana przez stronę polską.

- Po około czterech godzinach przydzielania biletów okazało się, że listę pasażerów na samolot, który według nagłówków w polskiej prasie miał być "załatwiony przez polski MSZ", ustalali Saudyjczycy. Lecą prawdopodobnie wszyscy Rosjanie, dziewiętnastu Polaków oraz Kanadyjczycy - relacjonowała.

Jak dodaje, "na miejscu będą organizowane dalsze loty, które odbędą się w czwartek i piątek. Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście, bo nie ma informacji, jaką kolejność przyjęli. Za bilety lotnicze trzeba zapłacić gotówką, nie ma możliwości przelewów. To nie będzie tak, że wszyscy Polacy polecą jednym lotem, podział turystów zatwierdza Arabia Saudyjska" - relacjonuje.

Lot powrotny z Sokotry do Dżeddy

W poniedziałek wieczorem Maciej Wewiór, rzecznik MSZ, przekazał w serwisie X, że 7 stycznia "linia lotnicza umożliwi przelot z Sokotry do Dżeddy", miasta w Arabii Saudyjskiej. "Polacy będą mogli bezpiecznie wrócić do domu" - stwierdził.

We wtorek rozmowie z tvn24.pl zapowiedział, że "Polacy, którzy utknęli na jemeńskiej wyspie Sokotrze, wrócą z niej do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej lotem komercyjnym". Jak dodał, "państwo polskie nie jest biurem podróży i nie pokrywa takich kursów. Rola ministerstwa była taka, że dzięki naszym rozmowom z kilkoma państwami została przywrócona możliwość odbycia takich rejsów od 7 stycznia" - sprecyzował.

Jak przekazał wówczas, ministerstwo miało kontakt zarówno z turystami indywidualnymi, jak i biurami podróży. - Niestety sytuacja nie dotyczy małej grupy ludzi - wyjaśnił, nie podając konkretnej liczby, choć według doniesień medialnych może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób.

Także we wtorek ambasada RP w Arabii Saudyjskiej poinformowała, że w środę jemeńskie linie lotnicze uruchomią specjalne połączenie lotnicze z Sokotry do Dżeddy. Zamieściła w serwisie X rozkład komercyjnych lotów linii lotniczej Yemenia przewidzianych na środę. Według tego rozkładu start samolotu Airbus A320 z Sokotry był zaplanowany na godz. 9.15 lokalnego czasu, a lądowanie w Arabii Saudyjskiej - trzy godziny później.

Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej: w czwartek kolejne połączenia lotnicze z Sokotry

W środę po południu ambasada RP w Arabii Saudyjskiej przekazała, że jemeńskie linie lotnicze przeprowadzą kolejne połączenia lotnicze z Sokotry w czwartek.

Z zamieszczonego w środę po południu na platformie X przez polską ambasadę w Arabii Saudyjskiej rozkładu lotów wynika, że na czwartek, 8 stycznia, przewidziane są dwa loty. Według tego rozkładu, start samolotu z Sokotry do Adenu jest zaplanowany na godz. 7.15 lokalnego czasu. Na godz. 12.30 zaplanowano start samolotu do Dżeddy.

Loty z Sokotry w dniu 8 stycznia 2026 r. 🇾🇪✈️🇵🇱 pic.twitter.com/1mdUjJLZ22 — PL in Saudi Arabia (@PLinSaudiArabia) January 7, 2026 Rozwiń Źródło: x.com

MSZ: część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra

Rzecznik MSZ podkreślił w poniedziałek we wpisie na X, że "niestety zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dotyczących bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom".

"Mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu - wbrew ostrzeżeniom MSZ - oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra, która należy do ogarniętej wojną domową Republiki Jemeńskiej. Trwająca od ponad 11 lat wojna doprowadziła tam do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie" - zaznaczył Wewiór.

Przypomniał, że w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w Republice Jemeńskiej oraz zawieszeniem połączeń lotniczych na stronie polskiego MSZ na bieżąco aktualizowane są ostrzeżenia przed wyjazdami do niebezpiecznych rejonów. "W związku z sytuacją kryzysową na wyspie Sokotra Ambasada RP w Rijadzie przypomina, że dla Jemenu obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżnych - zalecenie unikania wszelkich podróży do Jemenu, w tym na Sokotrę. Rekomendacja MSZ obowiązuje od początku wojny w Jemenie" - ostrzegało MSZ na początku roku.

MSZ na swoich stronach podkreśla, że "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona". "Obywatele polscy przebywający na terytorium Jemenu pomimo powyższego ostrzeżenia powinni zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz" - dodano.

Zaostrzenie konfliktu

Obecny wzrost napięć w tym rejonie związany jest z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - do niedawna występującymi jako dominujący sojusznicy w koalicji arabskiej dążącej do przywrócenia władzy uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu, którego siły traciły terytoria na rzecz rebeliantów Huti.

Sokotra Źródło: Shutterstock

W grudniu ub.r. kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.

Raszad al-Alimi, przywódca wspieranej przez Arabię Saudyjską jemeńskiej Rady Prezydenckiej, nazwał działania STC "nieakceptowalną rebelią" i ogłosił blokadę powietrzną, morską i lądową. W rezultacie w ostatnich dniach grudnia lotnisko na Sokotrze również przestało działać.

OGLĄDAJ: TVN24 HD