Evergrande porozumiało się w sprawie spłaty części odsetek

Evergrande doszedł do porozumienia z inwestorami w sprawie wypadającej w czwartek zapłaty odsetek od obligacji juanowych - poinformowała należąca do chińskiego giganta spółka w komunikacie giełdowym. Sytuacja finansowa jednej z największych firm związanych z rynkiem nieruchomości jest uważnie obserwowana przez analityków z całego świata. Niedawno deweloper ostrzegał, że może nie spłacić swojego astronomicznego długu.

Należąca do Evergrande spółka Hengda Real Estate Group wystosowała komunikat giełdowy dotyczący spłaty odsetek od posiadanych obligacji denominowanych w juanach. Kwestia płatności "została rozwiązana w drodze negocjacji z izbą rozliczeniową" - podała Hengenda Real Estate Group. Firma jednak nie określiła, jaką część odsetek spłaci i kiedy to nastąpi. Do czwartku powinna zapłacić 232 miliony juanów (36 milionów dolarów).