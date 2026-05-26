Ze świata

Podwyżka stóp możliwa już w czerwcu. Europejski Bank Centralny ostrzega

Oprac. Jan Sowa
Europejski Bank Centralny może podnieść stopy procentowe już w czerwcu, nawet jeśli rozmowy pokojowe z Iranem zakończą się porozumieniem. Taką opinię przedstawiła członkini zarządu EBC Isabel Schnabel. Jej zdaniem skutki konfliktu są już na tyle poważne, że wysokie ceny energii zaczynają wpływać na całą gospodarkę strefy euro.

Europejski Bank Centralny utrzymywał stopy procentowe bez zmian przez ostatni rok. W ubiegłym miesiącu w banku miała jednak odbyć się debata dotycząca możliwej podwyżki, ponieważ gwałtowny wzrost cen energii ponownie podbił inflację wyraźnie powyżej celu EBC wynoszącego 2 proc.

- Biorąc pod uwagę skalę i trwałość obecnego szoku, ignorowanie go nie jest już według mnie możliwe - powiedziała Isabel Schnabel w rozmowie z agencją Reuters. - Z dzisiejszej perspektywy uważam, że podwyżka stóp w czerwcu będzie konieczna.

Według Schnabel nawet potencjalne porozumienie pokojowe z Iranem może nie zatrzymać decyzji o zacieśnianiu polityki monetarnej. Członkini zarządu EBC uważa, że szkody wyrządzone infrastrukturze energetycznej i globalnym łańcuchom dostaw są już zbyt duże.

- Nawet gdyby wojna zakończyła się dziś, wiele szkód zostało już wyrządzonych infrastrukturze energetycznej i globalnym łańcuchom dostaw - powiedziała. - Dlatego nawet w takim scenariuszu reakcja polityki monetarnej byłaby potrzebna.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze tego tygodnia

Inflacja nadal rośnie

Inflacja w strefie euro wyniosła w ubiegłym miesiącu 3 proc., a przedstawiciele EBC obawiają się dalszego wzrostu cen. Bank centralny zwraca uwagę, że droższa energia zaczyna wpływać także na ceny innych towarów i usług.

- Widzimy coraz więcej sygnałów, że ten szok rozlewa się na kolejne części koszyka konsumenckiego - oceniła Schnabel.

Według niej oznaki tzw. efektów drugiej rundy są już widoczne w badaniach konsumenckich EBC, danych PMI oraz wskaźnikach nastrojów publikowanych przez Komisję Europejską.

Rynek finansowy zakłada obecnie dwie podwyżki stóp procentowych EBC w najbliższym czasie. Część inwestorów widzi także około 50-procentowe prawdopodobieństwo trzeciego ruchu w ciągu kolejnego roku.

Gospodarka strefy euro zwalnia

Jednocześnie EBC mierzy się z problemem słabnącego wzrostu gospodarczego. Komisja Europejska prognozuje obecnie wzrost gospodarki strefy euro o 0,9 proc. w 2026 roku, co oznacza wyraźne spowolnienie względem poprzedniego roku.

- Biorąc pod uwagę wysoką trwałość tego szoku, uważam, że negatywny wpływ na wzrost gospodarczy również będzie silniejszy - powiedziała Schnabel. - Widzieliśmy wyraźny spadek wskaźników nastrojów, szczególnie wśród konsumentów.

Przedstawicielka EBC dodała, że obecna sytuacja oznacza jednocześnie ryzyko niższego wzrostu gospodarczego i wyższej inflacji.

Schnabel zaznaczyła również, że po czerwcowym posiedzeniu EBC nie powinien z góry deklarować kolejnych decyzji i powinien oceniać sytuację na bieżąco na podstawie napływających danych.

Najbliższe posiedzenie zostało zaplanowane na 10-11 czerwca 2026 roku.

Źródło: Reuters
Jan Sowa
