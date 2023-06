Stopy procentowe w górę. Jest decyzja Europejskiego Banku Centralnego

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 punktów bazowych do odpowiednio: 4,00 procent, 4,25 procent i 3,50 procent - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC zasugerował, że najprawdopodobniej nie będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych.

Komunikat EBC

"Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,00 proc., 4,25 proc. oraz 3,50 proc., ze skutkiem od 21 czerwca 2023. (...) Jednocześnie wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów mocno przekładają się na warunki finansowania i stopniowo oddziałują na wszystkie sektory gospodarki. Koszty kredytów gwałtownie wzrosły i dynamika akcji kredytowej spowalnia. Zacieśnienie warunków finansowania, które według oczekiwań będzie coraz mocniej osłabiać popyt, jest główną przyczyną przewidywanego dalszego spadku inflacji w kierunku wyznaczonego celu" - napisano w komunikacie.

"Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, żeby podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i pozostały na tych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego poziomu i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych nadal będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji – w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych – dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej" - dodano.