Potężne kwoty, setki tysięcy miejsc pracy

Z kolei firma doradcza Kearney wskazuje, że do 2030 roku może zabraknąć od 160 do nawet 760 tys. wykwalifikowanych pracowników w powiązanych ze zbrojeniówką sektorach. Tak duża różnica wynika z tego, ile proc. PKB zostanie przeznaczonych na zbrojenia w nadchodzących latach. Może to być od natowskiego minimum 2 proc., a w drugim wariancie do 3 proc.