Europa planuje ograniczenia. "Nikt nie przestrzega zasad"

Europejscy producenci stali zmagają się z wysokimi cenami energii oraz konkurencją z Azji i innych regionów. Teraz ostrzegają, że UE może stać się miejscem, do którego zacznie trafiać tania stal, przekierowana z rynku amerykańskiego po tym, gdy nowa administracja amerykańska zdecydowała się na nałożeniu ceł na ten produkt.

Europa planuje ograniczenia

Z powodu wprowadzenia przez administrację prezydenta Donalda Trumpa 25 proc. cła na stal, rynek amerykański stał się mniej atrakcyjny, co zdaniem Sejourne’a spowoduje, że producenci z Kanady , Indii i Chin będą starali się zwiększyć eksport do Europy.

W środę dyrektor generalny niemieckiego koncernu Thyssenkrupp, będącego drugim co do wielkości producentem stali w Europie, poinformował, że w 2024 roku Stany Zjednoczone zaimportowały około 23 mln ton stali, a te wolumeny mogą teraz trafić na inne rynki, np. do Europy.