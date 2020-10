Europa ogranicza spożywanie alkoholu w czas pandemii

Walia, Irlandia Północna, Szkocja

W Walii, Irlandii Północnej i części Szkocji, puby, bary i restauracje są zamknięte. W pozostałej części Szkocji alkohol można podawać w lokalach, ale tylko w ogródkach gastronomicznych do godz. 22. Dodatkowo w sklepach w Irlandii Północnej napojów alkoholowych nie wolno sprzedawać po 20.

Anglia

W Anglii puby i restauracje muszą być zamykane o 22, obsługiwane są tam tylko osoby siedzące przy stolikach. W angielskich regionach objętych najwyższym stopniem zagrożenia puby i bary są zamknięte, chyba, że działają jak restauracje, czyli alkohol może być w nich podawany tylko do "solidniejszych" posiłków.

Portugalia

Belgia, Holandia

Zarówno w Belgii, jak i w Holandii z powodu rosnącej liczby infekcji SARS-CoV-2 zamknięto wszystkie bary i restauracje. W obu krajach wprowadzono też zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20. W Holandii po tej godzinie, do 7 rano w przestrzeni publicznej nie wolno mieć przy sobie alkoholu, ani go spożywać.

Włochy

We Włoszech wszystkie lokale gastronomiczne, w tym bary i winiarnie mogą być otwarte do godz. 18. Później możliwa jest tylko sprzedaż na wynos lub dostawa do domu. Po tej godzinie zabroniona jest też wszelka konsumpcja jedzenia i picia w przestrzeni publicznej, np. na placach.