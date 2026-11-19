Ze świata Rosyjska energia powróci do Europy? Amerykański sekretarz o nastrojach Oprac. Paulina Karpińska |

Premier Donald Tusk o bezpieczeństwie energetycznym w regionie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Myślę, że kraje europejskie, począwszy od Polski, ale tak naprawdę wszystkie kraje europejskie, dość dobitnie wyraziły swój sprzeciw wobec ponownego nawiązania współpracy z Rosją w dziedzinie energii - powiedział w czwartek sekretarz energii USA Chris Wright na briefingu z polskim ministrem energii Miłoszem Motyką, podczas szczytu P-TEC 2026.

Chris Wright i Miłosz Motyka Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Co z rosyjską energią po zakończeniu wojny?

Zapytanym czy w razie porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, USA będą zachęcać czy zniechęcać UE do zniesienia sankcji na dostawy energii z Rosji, stwierdził, że "z tego, co słyszał nie ma żadnego zainteresowania powrotem do tej współpracy."

Podkreślił, że kraj europejskie kilkadziesiąt lat temu postawiły na rosyjską energię i "nie wyszło to na dobre".

- Nie mogę niczego powiedzieć o przyszłości po wojnie, co mogę powiedzieć to (jest - red.) to, że prezydent (USA, Donald - red.) Trump i cała jego administracja robią wszystko, co w ich mocy, aby położyć kres temu niszczycielskiemu, morderczemu konfliktowi. (...). Prezydent Trump jest mistrzem negocjacji i wykazuje się elastycznością - jeśli plan A nie działa, szuka planu B, a potem planu C i nie spocznie, dopóki nie znajdzie sposobu na zakończenie tego konfliktu - dodał.

USA chcą zwiększyć dostawy ropy, oleju napędowego i gazu do Europy

Sekretarz energii USA zwrócił uwagę na rosnący eksport gazu LNG z USA m.in. do Europy. Nie wykluczył wzrostu eksportu ropy i diesla. - Ropa i produkty rafinowane to druga co do wielkości pozycja eksportowa USA po lotnictwie i przemyśle kosmicznym, trzecia pozycja eksportowa to gaz LNG. Czy rozważamy zwiększenie eksportu ropy i oleju napędowego do Europy? Oczywiście - powiedział Wright.

Odnosząc się do gazu, zaznaczył, że USA "potężnie zwiększają swoje możliwości dostarczenia gazu LNG do przyjaciół z Europy, Azji i innych miejsc świata".

Z kolei minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że umowy Polski z USA już się materializują.

- Te kontrakty, które dzisiaj zawieramy ze Stanami Zjednoczonymi, których będzie więcej też w kolejnych miesiącach i latach, one są realizowane także we współpracy z naszymi partnerami z regionu, wystarczy spojrzeć na wolumeny sprzedawane m.in. na Ukrainę - powiedział Motyka. Jego zdaniem, to pokazuje, że polska infrastruktura pozwala na zrealizowanie większej liczby umów na dostawy LNG.

Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) to stała, międzyrządowa platforma współpracy energetycznej USA z 24 państwami europejskimi, koordynowana przez amerykański Departament Energii.