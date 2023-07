Zapowiedź zwolnień tysięcy pracowników w Europie. Lista firm

Inflacja najwyższa od dziesięcioleci i wojna w Ukrainie zmusiły firmy w całej Europie do likwidacji miejsc pracy i zwolnień pracowników. Mogą one objąć łącznie dziesiątki tysięcy osób. Agencja Reutera przygotowała listę firm, które ogłosiły cięcia od początku tego roku.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że stopa bezrobocia w Polsce rejestrowanego wyniosła 5,0 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy pozostaje zbliżona do historycznego minimum. "Rynek pracy pozostaje odporny na okres słabszej koniunktury w gospodarce" - ocenili przedstawiciele tego banku w komentarzu do danych GUS.

Nie oznacza to jednak, że zapowiadane przez koncerny zwolnienia pracowników w Europie ominą Polskę.

Motoryzacja

Autoliv - szwedzki producent poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa ogłosił 8 czerwca, że planuje zlikwidować około 8 tys. miejsc pracy, czyli około 11 proc. wszystkich stanowisk w firmie.

Continental - dostawca części samochodowych planuje zamknąć fabrykę w Gifhorn, w Dolnej Saksonii, w Niemczech. Wygaszanie produkcji ma potrwać do końca 2027 roku, w pierwszym etapie zwolnienia mają objąć 450 z 900 miejsc pracy w tym zakładzie.

Stellantis - producent samochodów w lutym uzgodnił ze związkami zawodowymi plan grupowych zwolnień, które mają dotyczyć do 2 tys. pracowników. Pod koniec czerwca koncern ogłosił plan zamknięcia fabryki skrzyń biegów w Wiedniu, co spowoduje, że pracę straci 300 osób.

Volvo - szwedzka grupa ogłosiła w marcu działania restrukturyzacyjne obejmujące fabryki autobusów w Europie. Ma to doprowadzić do zlikwidowania 1,6 tys. miejsc pracy.

Zwolnienia w branży motoryzacyjnej dotyczą również Polski. Volvo Buses w marcu ogłosiło zamknięcie fabryki autobusów Volvo we Wrocławiu, w której pracuje 1,5 tys. osób.

Volvo Car - producent samochodów 4 maja ogłosił plany zwolnienia 1,3 tys. pracowników w Szwecji. Oznacza to, że redukcja obejmie 6 proc. zatrudnionych przez firmę w tym kraju.

Ponadto koncern Scania poinformował pod koniec maja, że zdecydował o zamknięciu fabryki w Słupsku w województwie pomorskim. Do końca pierwszego kwartału 2024 roku pracę ma stracić 847 osób.

Handel detaliczny

Carrefour - francuska sieć pod koniec czerwca poinformowała, że może zlikwidować do 979 miejsc pracy we Francji.

Deliveroo - brytyjska firma dostarczająca żywność poinformowała, że od 9 lutego zlikwiduje około 9 proc. miejsc pracy, czyli 350 stanowisk.

Fielmann - niemiecka firma z branży optycznej poinformowała 3 marca, że zlikwiduje setki miejsc pracy do 2025 roku.

Haleon - brytyjska firma z branży zdrowotnej, do której należy m.in. pasta do zębów Sensodyne, planuje zlikwidować setki miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Informacje w tej sprawie w połowie lipca przekazał brytyjski dziennik "The Guardian".

Sainsbury's - brytyjska sieć handlowa poinformowała 28 lutego, że planuje zamknać dwa magazyny do 2026 roku, w których jest zatrudnionych 1,4 tys. osób.

Zalando - niemiecki sklep internetowy poinformował 21 lutego, że zamierza zlikwidować setki miejsc pracy.

Przemysł

British Steel - spółka należąca do Chińczyków poinformowała 22 lutego, że może zlikwidować do 260 miejsc pracy. To efekt planowanego zamknięcia pieców koksowniczych w północnej Anglii.

Kone - fiński producent wind przekazał 26 stycznia, że planuje redukcję zatrudnienia. Cięcia mają dotknąć 1 tys. osób, w tym 150 w Finlandii.

Ssab - szwedzki producent stali poinformował 16 czerwca, że rozpoczął rozmowy w sprawie zwolnień grupowych, które mają objąć 850 z 4,7 tys. pracowników w Finlandii. Jako powód wskazywano słaby popyt w sektorze budowlanym. Należąca do koncernu spółka Ruukki Construction może zwolnić około 200 z około 1,5 tys. pracowników w krajach, w których prowadzi działalność - podano 27 czerwca.

Varta - niemiecki producent baterii poinformował 30 czerwca, że w ramach restrukturyzacji zlikwiduje 88 miejsc pracy.

Technologie

BT - największy brytyjski dostawca usług szerokopasmowych i mobilnych 18 maja zapowiedział, że do końca 2030 roku planuje zwolnić nawet 55 tys. pracowników. Jako powód wskazano cięcie kosztów. Redukcja może objąć do 40 proc. zatrudnionych.

CD Projekt - polski producent gier komputerowych poinformował w środę, że podjął decyzję o przeprowadzeniu redukcji zatrudnienia, która obejmie około 9 proc. personelu w studio CD Projekt RED, w tym m.in. zespoły produkcyjne oraz wydawnicze. Zakończenie procesu planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Dormakaba - szwajcarska grupa zajmująca się bezpieczeństwem ogłosiła 3 lipca, że planuje redukcję około 800 etatów.

Ericsson - producent sprzętu telekomunikacyjnego zwolni 8,5 tys. pracowników na całym świecie w ramach planowanego cięcia kosztów, wynika z informacji agencji Reutera.

Logitech - producent klawiatur, kamer internetowych i innych akcesoriów komputerowych ma zwolnić około 300 osób w ramach planowanej reorganizacji. Takie informacje przekazała agencja Bloomberg 22 marca.

Nokia - fiński producent telekomunikacyjnego 3 maja przekazał, że planuje zlikwidować do 208 miejsc pracy w Finlandii.

Philips - holenderski producent 30 stycznia ogłosił, że zlikwiduje 6 tys. miejsc pracy. Powodem jest spadek sprzedaży i wycofanie z rynku ogromnej liczby respiratorów.

Prosiebensat - niemiecka grupa mediowa ogłosiła 18 lipca, że zlikwiduje 400 miejsc pracy w ramach restrukturyzacji działów zajmujących się działalnością rozrywkową.

Sap - niemiecki producent oprogramowania poinformował 26 stycznia, że planuje zlikwidować 3 tys. miejsc pracy, czyli 2,5 proc. wszystkich stanowisk, aby obniżyć koszty i skoncentrować się na oferowaniu usług w chmurze.

Telecom Italia - włoski dostawca usług telekomunikacyjnych zamierza zlikwidować nawet 2 tys. miejsc pracy na Półwyspie Apenińskim w ramach programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę - poinformowały źródła agencji Reutera w marcu.

Viaplay - szwedzka firma mediowa ogłosiła 20 lipca nowy strategiczny plan. Zapowiadana "optymalizacja portfolio" zakłada wycofanie się z krajów bałtyckich (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia), Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Pracę ma stracić ponad jedna czwarta zatrudnionych.

Virgin Media - brytyjski operator komórkowy planuje zwolnić 2 tys. pracowników, czyli 10 proc. wszytkich zatrudnionych. Takie informacje przekazał w poniedziałek brytyjski dziennik "The Telegraph".

Vodafone - brytyjska grupa telekomunikacyjna 15 czerwca porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień 1003 pracowników we Włoszech w celu obniżenia kosztów. Firma w maju poinformowała, że w ciągu trzech lat zlikwiduje 11 tys. miejsc pracy na całym świecie.

Inne

Air Liquide - francuskie przedsiębiorstwo chemiczne poinformowało 5 lipca, że może zlikwidować 430 etatów nad Sekwaną.

BASF - niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne poinformowało 24 lutego, że zlikwiduje 2,6 tys. miejsc pracy w celu poprawy konkurencyjności. Deutsche Bank - największy niemiecki bank pracuje nad planem redukcji 10 proc. z 17 tys. miejsc pracy w handlu detalicznym w ciągu najbliższych kilku lat - poinformowało 23 czerwca źródło agencji Reutera. Bank odmówił komentarza w tej sprawie. Wcześniej, 27 kwietnia, Deutsche Bank ogłosił, że zlikwiduje 800 miejsc pracy, co ma pozwolić na obniżenie kosztów o dodatkowe 500 mln euro w ciągu najbliższych kilku lat.

Evonik - niemiecki producent chemikaliów poinformował 3 kwietnia, że zlikwiduje 200 miejsc pracy w ramach restrukturyzacji sektora zajmującego się produkcją karmy dla zwierząt.

Grifols - hiszpańska firma farmaceutyczna poinformowała 15 lutego, że zwolni około 2,3 tys. pracowników, czyli 8,5 proc. wszystkich zatrudnionych. Powodem mają być cięcia kosztów, redukcja zatrudnienia ma pozwolić na zaoszczędznie około 400 mln euro rocznie.

Standard Chartered - brytyjski bank rozpoczął redukcję zatrudnienia w biurach w Londynie, Singapurze i Hongkongu. Zwolnienia mogą objąć ponad 100 pracowników - podała 7 czerwca agencja Bloomberg.

Stora Enso - fińska firma z sektora biogospodarki poinformowała 15 czerwca, że zlikwiduje 1150 miejsc pracy. To efekt zapowiadanego zamknięcia zakładów w Finlandii, Polsce, Estonii i Holandii.

Taylor Wimpey - brytyjska firma zajmująca się budową domów podała 13 stycznia, że rozważa redukcję zatrudnienia w celu ograniczenia kosztów. Firma nie podała przy tym, ilu pracowników może zostać potencjalnie zwolnionych.

UBS - szwajcarski bank rozważa redukcję dziesiątek tysięcy miejsc pracy, co może objąć nawet około 30 proc. wszystkich zatrudnionych, po przejęciu Credit Agricole - poinformowało źródło agencji Reutera 28 czerwca.

Upm-Kymmene - fińska firma leśna poinformowała 25 lipca, że planuje zamknąć fabrykę w Plattling w Niemczech w związku ze spadkiem popytu na papier graficzny. W zakładzie jest zatrudnionych 401 osób.

Źródło: Reuters, TVN24 Biznes