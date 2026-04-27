Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Czarny scenariusz dla biznesu. Miliony przedsiębiorstw na krawędzi

|
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Rynek pracy. Upadłości firm w Polsce
Źródło: TVN24
Aż jedenaście milionów europejskich przedsiębiorstw może upaść w ciągu nadchodzącego roku - wynika z najnowszych danych "Intrum European Payment Report 2026".

"Prawie dwie trzecie firm traktuje rozwój jako najwyższy priorytet, ale co druga jednocześnie ogranicza jakiekolwiek plany z tym związane. Powód? Rosnące koszty finansowania i utrzymująca się niepewność związana z sytuacją geopolityczną" - napisano.

"Nastroje dodatkowo pogarsza fakt, że 43 proc. biznesów spodziewa się nasilenia zakłóceń wynikających z napięć handlowych, a jedna trzecia z nich ocenia, że reżim taryfowy stanowi zagrożenie dla ich przetrwania. W skali Europy oznacza to ryzyko upadłości dla nawet 11 milionów przedsiębiorstw w ciągu nadchodzącego roku" - dodano.

Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent

Tech

Upadki europejskich firm

W "Intrum European Payment Report 2026" podkreślono, że mimo że spadek inflacji i stabilizacja stóp procentowych wsparły popyt w części europejskich gospodarek, poprawa sytuacji gospodarczej nie jest odczuwana równomiernie na różnych rynkach.

Dla porównania, wzrost jest widoczny m.in. w Hiszpanii, natomiast niemiecka i francuska gospodarka mają problem ze słabszą koniunkturą i ograniczonym popytem.

W całej Europie 47 proc. przedsiębiorstw spodziewa się spowolnienia gospodarczego w najbliższym roku. To przekłada się bezpośrednio na ich decyzje finansowe.

Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie i wynikające z niego napięcia handlowe zmieniły warunki wymiany międzynarodowej, a to podnosi bezpośrednio ryzyko działalności firm.

Miejsca pracy zagrożone

Według najnowszego raportu EPR, problemy przedsiębiorstw w skali Europy mogą oznaczać zagrożenie dla nawet 66 milionów miejsc pracy.

"W części krajów Europy Środkowej przedsiębiorstwa wskazują także na wysokie ceny energii i inflację jako istotne źródło niepewności - aż 60 proc. firm na Węgrzech deklaruje obawy związane z inflacją. Jednocześnie rosną wymagania regulacyjne, w tym związane z wdrażaniem przepisów dotyczących AI, które co drugi respondent uznaje za wyzwanie pod kątem zgodności" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym ekspert Intrum, Tomasz Targowski.

Nie tylko napięcia geopolityczne zagrażają europejskim firmom. Jednym z głównych źródeł presji są również opóźnione płatności. W raporcie podkreślono, że klienci przedsiębiorstw coraz częściej zalegają z regulowaniem zobowiązań. Sześć na dziesięć firm przyznaje, że faktury nieuregulowane na czas uniemożliwiły im realizację celów wzrostowych i wskazuje na pogorszenie relacji z kontrahentami z tego powodu.

Dlatego też przedsiębiorstwa reagują na potencjalne zagrożenia. Co drugie wprowadza przedpłaty, aby zabezpieczyć przepływy pieniężne, a coraz większa część zaostrza warunki płatności oferowane klientom.

"Na uwadze trzeba mieć również, że problemy płatnicze mają charakter łańcuchowy. 62 proc. firm deklaruje, że jednym ze skutków opóźnionych płatności jest częstsze nieterminowe regulowanie własnych zobowiązań wobec dostawców. Przez to jedna zaległość generuje kolejne, a organizacje muszą koncentrować swoje zasoby na utrzymaniu bieżącej płynności zamiast na inwestycjach, które popchnęłyby je do przodu" – powiedział Tomasz Targowski.

Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania

Pieniądze

Sytuacja w Polsce

Na tle Europy, Polska wyróżnia się większą stabilnością – 68 proc. organizacji nie postrzega niewypłacalności klientów jako istotnego problemu, a firmy spędzają mniej czasu na odzyskiwaniu należności niż średnia europejska.

"Dane z EPR 2026 pokazują, że to nie tempo wzrostu różnicuje dziś rynki, ale odporność organizacji na zaburzenia płatnicze. W gospodarkach priorytetem staje się utrzymanie płynności i ograniczanie ryzyka. Czas pokaże, które z nich najsilniej odczują ostatnie geopolityczne napięcia" - napisano.

European Payment Report prezentuje sposób zarządzania płatnościami przez firmy oraz ich podejście do ryzyka finansowego. Raport analizuje także poziom niepewności ekonomicznej. Badanie objęło przedsiębiorstwa z 20 krajów Europy. Dane zebrano za pomocą wywiadów telefonicznych oraz ankiety online.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dragon Images/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Rynek pracyPrzedsiębiorstwaEuropaupadłość
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
Tech
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
Ze świata
American Airlines - Phoenix
Fiasko rozmów United i American Airlines. Biały Dom sceptyczny
Ze świata
pln zloty zlotowki shutterstock_1726396234_S
Jest decyzja prokuratury w sprawie firmy ZEN
Z kraju
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy
Ze świata
chiny
Meta musi zrezygnować. Chiny blokują ważną inwestycję
Tech
mieszkania osiedle domy shutterstock_1716033112
Kto bierze kredyt hipoteczny, a kto płaci za mieszkanie gotówką? Nowe dane
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Zondacrypto pod lupą prokuratury. Są zalecenia dla poszkodowanych
Z kraju
Sam Altman
Musk kontra Altman w sądzie. Spór o OpenAI może wstrząsnąć rynkiem AI
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Kia odpowiada na chińską ofensywę. Tnie ceny i zmienia ofertę
Moto
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura o Zondacrypto: trwają czynności przeszukań oraz zabezpieczeń danych
Z kraju
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Unia Europejska z projektem wymierzonym w Big Techy. Branża medialna z apelem
Tech
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania
Pieniądze
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Minister ostrzega podróżnych. Zachęca do kupowania biletów
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
Z kraju
pap_20250925_1UW
Po raz pierwszy wyprzedzamy Niemcy. Polska w unijnej czołówce wydatków
Z kraju
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Rosyjski ślad w Zondacrypto. Media: tambowcy to grupa przestępcza
Z kraju
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
Rynki
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
Z kraju
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
Ze świata
Maccastorna
Wynik zaskoczył nawet mieszkańców. Najwyższy dochód w kraju
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
Wojna o talenty wśród gigantów. Liczy się nowy typ pracownika
Tech
shutterstock_2309169827
Polska w czołówce UE. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

