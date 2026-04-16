Ze świata Węgry myślą o euro. "Wracają do głównego nurtu" Łukasz Figielski |

Węgrzy na Placu Bohaterów w Budapeszcie (10 kwietnia 2026) Źródło: Abaca/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Do 2030 roku spełnimy kryteria z Maastricht: deficyt budżetowy poniżej 3 proc., malejący dług publiczny w relacji do PKB oraz niskie inflacja i stopy procentowe. (...) Przygotujemy wprowadzenie euro i zrealizujemy je w przewidywalnym terminie" - to ważne punkty programu zwycięskiej partii Tisza.

Jej lider potwierdził te aspiracje w poniedziałkowym, powyborczym przemówieniu. - W kampanii wielokrotnie mówiliśmy, że w interesie Węgier jest wejście do strefy euro - powiedział Peter Magyar. Dodał, że rządzący będą musieli "przeanalizować budżet oraz zobowiązania międzynarodowe", a następnie przeprowadzić publiczną debatę na ten temat.

- Czy będzie to 2030, 2031 czy później - nie potrafię tego teraz powiedzieć - dodał, pytany o termin.

To oznaczałoby ogromną zmianę dla Węgrów i gospodarki nad Balatonem.