W sobotę klienci największego banku Etiopii odkryli, że mogą wypłacać więcej pieniędzy niż faktycznie mają na koncie. W efekcie do bankomatów ustawiały się długie kolejki, zanim wszelkie transakcje wstrzymano. Sam bank próbuje teraz odzyskać środki wypłacone w wyniku "usterki systemu".

Będą kroki prawne

W wywiadzie dla programu "BBC Newsday" prezes banku Abe Sano powiedział, że bank podejmie kroki prawne przeciwko tym, którzy nie oddadzą uzyskanych w ten sposób pieniędzy do końca tygodnia.

- Nie ma sposobu, aby mogli pozostać anonimowi, ponieważ są to transakcje cyfrowe i są naszymi klientami. Znamy ich. Są identyfikowalni i będą prawnie odpowiedzialni za to, co zrobili - zarzucał prezes banku.