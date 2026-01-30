Logo TVN24
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy

Budowa barykad w Łotwie i w Estonii
Źródło: Reuters
Estońskie władze chcą, by Rosjanie i Białorusini, którzy nie mieszkają na stałe w kraju, nie mieli prawa do kupowania nieruchomości w Estonii - poinformował minister spraw wewnętrznych Igor Taro. Dodał, że rozwiązanie to jest podyktowane względami bezpieczeństwa.

Projekt ustawy, której celem jest zakaz nabywania nieruchomości w Estonii przez tych obywateli Rosji i Białorusi, którzy nie mają zezwolenia na pobyt długoterminowy oraz przez zależne od nich firmy, resort spraw wewnętrznych w Tallinie określił jako "pilny".

Zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju

Według szefa estońskiego MSW nabywanie nieruchomości przez obywateli Rosji i Białorusi, którzy tymczasowo lub niedawno przybyli do Estonii, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W ocenie władz w Tallinie mogą one służyć do operacji wywiadowczych oraz sabotażowych, a także, w sytuacjach kryzysowych, być wykorzystane przeciwko Estończykom.

Częste przypadki nabywania nieruchomości przez Rosjan i Białorusinów - uzasadnił minister - "zaniepokoiły" też inne, sąsiednie kraje, w tym Finlandię, Szwecję, Norwegię oraz Łotwę i Litwę. W Finlandii parlament uchwalił stosowną ustawę wiosną 2025 r., a transakcje na rynku nieruchomości, których stroną są podmioty spoza UE, wymagają specjalnego zezwolenia i są kontrolowane przez ministerstwo obrony.

Estońskie MSW zakłada, że odpowiednia ustawa zostanie uchwalona jeszcze w pierwszym półroczu 2026 roku. Taro przypomniał, że Estonia przestała, co do zasady, wydawać wizy Rosjanom i Białorusinom, ale inne kraje UE wciąż przyznają im wizy uprawniające do przemieszczania się po strefie Schengen.

"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"

"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"

Filip Czekała
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Tatiana Serwetnyk

Rosjanie w Estonii

Według danych estońskiego resortu spraw wewnętrznych na początku stycznia w Estonii przebywało blisko 8 tys. obywateli Rosji i 1,5 tys. obywateli Białorusi posiadających zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt długoterminowy posiada ponad 70 tys. Rosjan oraz blisko 1,2 tys. Białorusinów.

Jednocześnie od rozpoczęcia napaści Rosji na Ukrainę, tj. od 24 lutego 2022 r., nieruchomości na terytorium Estonii nabyło około 1 tys. obywateli Rosji, których związki z Estonią - jak podkreślono - pozostają nieznane, ponieważ nie posiadają estońskiego numeru identyfikacyjnego.

W liczącej 1,3 mln mieszkańców Estonii rosyjska mniejszość, w tym osoby pochodzenia rosyjskiego i dla których rosyjski jest pierwszym językiem, stanowi około 25 proc. społeczeństwa.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

EstoniaRosjaBiałoruśNieruchomości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica