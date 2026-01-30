Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy

Budowa barykad w Łotwie i w Estonii Źródło: Reuters

Projekt ustawy, której celem jest zakaz nabywania nieruchomości w Estonii przez tych obywateli Rosji i Białorusi, którzy nie mają zezwolenia na pobyt długoterminowy oraz przez zależne od nich firmy, resort spraw wewnętrznych w Tallinie określił jako "pilny".

Zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju

Według szefa estońskiego MSW nabywanie nieruchomości przez obywateli Rosji i Białorusi, którzy tymczasowo lub niedawno przybyli do Estonii, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W ocenie władz w Tallinie mogą one służyć do operacji wywiadowczych oraz sabotażowych, a także, w sytuacjach kryzysowych, być wykorzystane przeciwko Estończykom.

Częste przypadki nabywania nieruchomości przez Rosjan i Białorusinów - uzasadnił minister - "zaniepokoiły" też inne, sąsiednie kraje, w tym Finlandię, Szwecję, Norwegię oraz Łotwę i Litwę. W Finlandii parlament uchwalił stosowną ustawę wiosną 2025 r., a transakcje na rynku nieruchomości, których stroną są podmioty spoza UE, wymagają specjalnego zezwolenia i są kontrolowane przez ministerstwo obrony.

Estońskie MSW zakłada, że odpowiednia ustawa zostanie uchwalona jeszcze w pierwszym półroczu 2026 roku. Taro przypomniał, że Estonia przestała, co do zasady, wydawać wizy Rosjanom i Białorusinom, ale inne kraje UE wciąż przyznają im wizy uprawniające do przemieszczania się po strefie Schengen.

Rosjanie w Estonii

Według danych estońskiego resortu spraw wewnętrznych na początku stycznia w Estonii przebywało blisko 8 tys. obywateli Rosji i 1,5 tys. obywateli Białorusi posiadających zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt długoterminowy posiada ponad 70 tys. Rosjan oraz blisko 1,2 tys. Białorusinów.

Jednocześnie od rozpoczęcia napaści Rosji na Ukrainę, tj. od 24 lutego 2022 r., nieruchomości na terytorium Estonii nabyło około 1 tys. obywateli Rosji, których związki z Estonią - jak podkreślono - pozostają nieznane, ponieważ nie posiadają estońskiego numeru identyfikacyjnego.

W liczącej 1,3 mln mieszkańców Estonii rosyjska mniejszość, w tym osoby pochodzenia rosyjskiego i dla których rosyjski jest pierwszym językiem, stanowi około 25 proc. społeczeństwa.

