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Ze świata

Gospodarka może mocno wyhamować. "To po prostu katastrofa"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Antyamerykański billboard w Teheranie
Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Dalsza eskalacja konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może obniżyć globalny wzrost gospodarczy w 2026 roku do zaledwie 1,3 procent - ostrzegł główny ekonomista Banku Światowego Indermit Gill.

- Długotrwałe działania wojenne mogą ponownie przyspieszyć inflację, doprowadzić do podwyżek stóp procentowych i poważnie osłabić światową gospodarkę - powiedział Gill w rozmowie z agencją Reuters.

Według niego globalny wzrost gospodarczy może spaść do 1,3 procent, podczas gdy w ubiegłym roku wyniósł 2,9 procent. W najgorszym z analizowanych scenariuszy światowa inflacja wzrosłaby do 4,5 procent.

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Najgorszy scenariusz coraz bardziej realny

Bank Światowy przygotował trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w ramach opublikowanej w czerwcu prognozy gospodarczej. Gill powiedział, że najgorszy z nich, zakładający utrzymywanie się działań wojennych przez co najmniej sześć miesięcy, jest już bliski urzeczywistnienia.

- Moim zdaniem być może dzieli nas od tego kilka miesięcy, ponieważ nie zaczęliśmy jeszcze obserwować podwyżek stóp procentowych - powiedział.

Jak wyjaśnił, po przyspieszeniu inflacji mogą minąć zaledwie miesiące, zanim silnie zadłużone państwa zaczną mieć poważne problemy ze spłatą zobowiązań.

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Wojna może pogłębić kryzys żywnościowy

Długotrwałe walki oraz uszkodzenia infrastruktury naftowej w regionie mogłyby również pogłębić problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Zakłócenia objęłyby dostawy nawozów, helu i siarki wykorzystywanych w rolnictwie.

Zdaniem Gilla uruchomiłoby to serię wtórnych konsekwencji, w tym dalszy wzrost inflacji i stóp procentowych.

Szczególnie narażone są biedniejsze państwa, które nie odbudowały jeszcze swoich gospodarek po pandemii COVID-19. W krajach o wysokim poziomie zadłużenia rosnące koszty finansowania mogłyby ograniczyć wydatki na edukację, ochronę zdrowia i inne podstawowe usługi publiczne.

Zadłużone kraje pod coraz większą presją

Pierwsze oznaki problemów są już widoczne. Niektóre państwa mające trudności finansowe zwróciły się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o zwiększenie wartości istniejących programów pomocowych. Pakistan poprosił natomiast Stany Zjednoczone o utworzenie mechanizmu stabilizacji kursu walutowego o wartości 10 miliardów dolarów - wynika z informacji źródła zaznajomionego ze sprawą.

Czerwcowa prognoza Banku Światowego wskazywała, że 40 procent państw o niskich i średnich dochodach już znajdowało się w kryzysie zadłużeniowym lub było nim poważnie zagrożonych. Chodzi o 32 kraje, ale liczba ta mogłaby szybko wzrosnąć w przypadku podwyżek stóp procentowych.

- To po prostu katastrofa postępująca w zwolnionym tempie - ocenił Gill.

Jak dodał, nawet państwa spłacające swoje zobowiązania musiałyby przeznaczać na ten cel środki potrzebne na edukację, ochronę zdrowia i inwestycje wspierające przyszły wzrost gospodarczy.

W niektórych przypadkach konieczne może być umorzenie części zadłużenia, przy czym decyzje powinny być podejmowane indywidualnie dla każdego kraju.

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Rynki

Największe gospodarki bardziej odporne

Według Gilla największe światowe gospodarki - Stany Zjednoczone, Chiny i Indie - pozostają stosunkowo dobrze chronione przed gospodarczymi skutkami wojny. Każda z nich korzysta jednak z innych źródeł odporności.

Znacznie większe wyzwania stoją przed krajami rozwijającymi się. Ekonomista przyznał, że grupa G20 poczyniła postępy w reformowaniu procesu restrukturyzacji zadłużenia, ale zmiany są wprowadzane powoli.

Nadzieją może być sztuczna inteligencja

Gill wskazał jednocześnie, że rozwijające się gospodarki mogą skorzystać na rozwoju sztucznej inteligencji i związanym z nią wzroście produktywności.

Według nowej analizy Banku Światowego negatywnymi skutkami AI może zostać dotkniętych około 10 procent mieszkańców biedniejszych państw. W krajach zamożniejszych odsetek ten może wynosić od 30 do 40 procent.

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- Dla nich sztuczna inteligencja może oznaczać ogromną korzyść - powiedział Gill. - Kraje rozwijające się powinny patrzeć na wpływ AI ze znacznie większym optymizmem niż kraje rozwinięte.

Jego zdaniem technologia może w przyszłości pomóc przywrócić tempo wzrostu gospodarczego niewidziane od dziesięcioleci. Zastrzegł jednak, że prawdopodobnie nie nastąpi to jeszcze w tej dekadzie.

Źródło: Reuters
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Tagi:
USAIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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