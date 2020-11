Energia odnawialna tańsza od tej z tradycyjnych elektrowni. Najnowszy raport

Koszty pozyskania energii słonecznej i wiatrowej znacząco spadły w ciągu ostatnich 10 lat. Jeśli chodzi o energię wiatrową, koszty spadły o 70 proc., w wypadku energii słonecznej - o 90 proc. - zaznaczają autorzy ze School of Public Policy przy Uniwersytecie w Calgary.

"Koszty to tylko połowa sukcesu"

Dodano, że koszty budowy elektrowni wiatrowych i słonecznych, uwzględniające wydatki od ich budowy do uruchomienia, są porównywalne z kosztami operacyjnymi wysokowydajnych elektrowni gazowych. Spadek ceny nowych instalacji jest zarówno efektem pojawiania się nowych technologii, jak i spadku kosztów produkcji paneli słonecznych i turbin wiatrowych.

Efektywność paneli słonecznych jest wystarczająco wysoka, by opłacalne było budowanie farm słonecznych nawet na północy Kanady. W miniony wtorek oficjalnie otwarto liczącą 5 760 paneli farmę w Fort Chipewyan w północno-wschodniej prowincji Alberta - najbardziej na północ wysuniętą farmę słoneczną w kraju.

Udziałowcami elektrowni są mieszkający na tych terenach Indianie Mikisew Cree i Athabasca Chipewyan oraz Stowarzyszenie Metysów Fort Chipewyan, a budowę współfinansowały rząd federalny i władze prowincji. Farma ma zaspokajać ok. 25 proc. lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną i zastąpi generatory prądu, w których spalano rocznie 800 tys. litrów oleju napędowego z 3 mln litrów oleju wykorzystywanych w tej prowincji do generowania prądu.

Farma w Fort Chipewyan nie jest podłączona do ogólnokrajowej sieci przesyłowej. Jest to jeden z problemów analizowanych przez naukowców w raporcie. "Koszty to tylko połowa sukcesu. Jeśli energetyka odnawialna ma zająć centralne miejsce w produkcji prądu, rynki będą potrzebować sieci, które umożliwiają przekształcenie wzrostu podaży taniej i czystej energii w dostawy zgodne z zapotrzebowaniem konsumentów" - podkreśla opracowanie. Zaznacza się w nim m.in. potrzebę budowy magazynów energii, od tych opierających się na akumulatorach po te wykorzystujące nowe technologie, oraz efektywnych sieci przesyłowych.