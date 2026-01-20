Logo TVN24
Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem. Przeszkodą usterka alarmu

Fukushima, 2021
Zwierzęta na terenie elektrowni Fukushima (wideo archiwalne z czerwca 2011 roku)
Źródło: Reuters TV
Koncern Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ogłosił, że odkłada zaplanowany na wtorek restart reaktora nr 6 w elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa. Miała to być pierwsza próba ponownego uruchomienia reaktora przez tego operatora od czasu katastrofy nuklearnej w Fukushimie w 2011 roku.

Problem zidentyfikowano podczas sobotnich testów, gdy alarm nie zadziałał przy wysuwaniu niesparowanych prętów. Dochodzenie ujawniło błąd w konfiguracji ustawień systemowych – dotyczył on 88 spośród około 20 tys. możliwych kombinacji parowań 205 prętów kontrolnych w rdzeniu reaktora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
To była największa elektrownia atomowa na świecie. Może zostać ponownie uruchomiona
Elektrownia jądrowa Fukushima
Decyzja sądu w sprawie gigantycznej kary dla byłych dyrektorów elektrowni
Pracowników Fukushimy oblała skażona woda, trafili do szpitala
TVN24

"Zrobimy to, co trzeba"

Jak ustalono, problem ten istniał nieprzerwanie od rozpoczęcia pracy komercyjnej bloku w 1996 roku i nie został wcześniej wykryty, ponieważ testy alarmowe przeprowadzano wyrywkowo.

- Zrobimy to, co trzeba, aby naprawić błąd wykryty przez przypadek – oświadczył w poniedziałek Yutaka Kikukawa, dyrektor bloku w elektrowni.

Koncern TEPCO skorygował ustawienia, ale zarządził dodatkową weryfikację wszystkich prętów kontrolnych oraz badanie reakcji rozszczepienia. Nowa data ponownego uruchomienia zostanie ustalona po konsultacji ze służbami nadzorczymi.

Elektrownia jądrowa Kashiwazaki-Kariwa w Japonii
Elektrownia jądrowa Kashiwazaki-Kariwa w Japonii
Źródło: FRANCK ROBICHON/EPA/PAP

Największa elektrownia jądrowa na świecie

Kashiwazaki-Kariwa w prefekturze Niigata to największa elektrownia jądrowa na świecie pod względem mocy, wynoszącej łącznie 8,2 gigawata, co wystarcza do zasilenia kilku milionów gospodarstw domowych.

Dotychczas w Japonii pracę wznowiło 14 z 33 reaktorów uznanych za zdatne do eksploatacji po tym, jak w następstwie trzęsienia ziemi o magnitudzie 9 w marcu 2011 r. wstrzymano funkcjonowanie całej krajowej floty liczącej 54 jednostki.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KIMIMASA MAYAMA/EPA/PAP

Elektrownia jądrowaJaponia
