Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem. Przeszkodą usterka alarmu

Problem zidentyfikowano podczas sobotnich testów, gdy alarm nie zadziałał przy wysuwaniu niesparowanych prętów. Dochodzenie ujawniło błąd w konfiguracji ustawień systemowych – dotyczył on 88 spośród około 20 tys. możliwych kombinacji parowań 205 prętów kontrolnych w rdzeniu reaktora.
"Zrobimy to, co trzeba"
Jak ustalono, problem ten istniał nieprzerwanie od rozpoczęcia pracy komercyjnej bloku w 1996 roku i nie został wcześniej wykryty, ponieważ testy alarmowe przeprowadzano wyrywkowo.
- Zrobimy to, co trzeba, aby naprawić błąd wykryty przez przypadek – oświadczył w poniedziałek Yutaka Kikukawa, dyrektor bloku w elektrowni.
Koncern TEPCO skorygował ustawienia, ale zarządził dodatkową weryfikację wszystkich prętów kontrolnych oraz badanie reakcji rozszczepienia. Nowa data ponownego uruchomienia zostanie ustalona po konsultacji ze służbami nadzorczymi.
Największa elektrownia jądrowa na świecie
Kashiwazaki-Kariwa w prefekturze Niigata to największa elektrownia jądrowa na świecie pod względem mocy, wynoszącej łącznie 8,2 gigawata, co wystarcza do zasilenia kilku milionów gospodarstw domowych.
Dotychczas w Japonii pracę wznowiło 14 z 33 reaktorów uznanych za zdatne do eksploatacji po tym, jak w następstwie trzęsienia ziemi o magnitudzie 9 w marcu 2011 r. wstrzymano funkcjonowanie całej krajowej floty liczącej 54 jednostki.
