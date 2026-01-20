Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem. Przeszkodą usterka alarmu

Zwierzęta na terenie elektrowni Fukushima (wideo archiwalne z czerwca 2011 roku) Źródło: Reuters TV

Problem zidentyfikowano podczas sobotnich testów, gdy alarm nie zadziałał przy wysuwaniu niesparowanych prętów. Dochodzenie ujawniło błąd w konfiguracji ustawień systemowych – dotyczył on 88 spośród około 20 tys. możliwych kombinacji parowań 205 prętów kontrolnych w rdzeniu reaktora.

"Zrobimy to, co trzeba"

Jak ustalono, problem ten istniał nieprzerwanie od rozpoczęcia pracy komercyjnej bloku w 1996 roku i nie został wcześniej wykryty, ponieważ testy alarmowe przeprowadzano wyrywkowo.

- Zrobimy to, co trzeba, aby naprawić błąd wykryty przez przypadek – oświadczył w poniedziałek Yutaka Kikukawa, dyrektor bloku w elektrowni.

Koncern TEPCO skorygował ustawienia, ale zarządził dodatkową weryfikację wszystkich prętów kontrolnych oraz badanie reakcji rozszczepienia. Nowa data ponownego uruchomienia zostanie ustalona po konsultacji ze służbami nadzorczymi.

Elektrownia jądrowa Kashiwazaki-Kariwa w Japonii Źródło: FRANCK ROBICHON/EPA/PAP

Największa elektrownia jądrowa na świecie

Kashiwazaki-Kariwa w prefekturze Niigata to największa elektrownia jądrowa na świecie pod względem mocy, wynoszącej łącznie 8,2 gigawata, co wystarcza do zasilenia kilku milionów gospodarstw domowych.

Dotychczas w Japonii pracę wznowiło 14 z 33 reaktorów uznanych za zdatne do eksploatacji po tym, jak w następstwie trzęsienia ziemi o magnitudzie 9 w marcu 2011 r. wstrzymano funkcjonowanie całej krajowej floty liczącej 54 jednostki.

