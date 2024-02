Seria rekordów w energetyce

Duży spadek produkcji prądu z węgla

KE: w 2040 roku system energetyczny powinien być zdekarbonizowany

W przypadku Polski, jak wskazuje Ember, po raz pierwszy wytwarzanie ze słońca i wiatru przekroczyło 20 proc., ze źródeł tych pochodziło 21 proc. wyprodukowanego w Polsce prądu. Rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 16 proc. Udział wszystkich źródeł odnawialnych wyniósł 27 proc. Wytwarzanie z węgla spadło do poziomu 61 proc., wcześniej najniższy poziom to było 70 proc. w 2020 r. Ember szacuje, że spadek produkcji z węgla to efekt wzrostu wytwarzania ze słońca i wiatru o 7 TWh w porównaniu do roku wcześniej, wzrostu produkcji z gazu o 3 TWh, ale także dzięki spadkowi krajowej produkcji o 10 TWh, z czego połowa wynikała ze spadku popytu krajowego, a reszta ze zmiany kierunku wymiany handlowej - z eksportu w 2022 r. na import. We wtorek Komisja Europejska zaproponowała cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 r. o 90 proc. w stosunku ro roku 1990. Cel na 2030 r. wynosi 55 proc. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, emisje krajów UE w 2022 r. były niższe o 32,5 proc. w stosunku do 1990 r., przy wzroście PKB w tym okresie o 67 proc. Jak zaznaczyła Komisja, w 2040 r. system energetyczny powinien być praktycznie zdekarbonizowany, a źródła odnawialne i elektrownie jądrowe będą wtedy zaspokajać ponad 90 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Udział źródeł na paliwa kopalne ma wynosić 3-8 proc. Przekłada się to na ok. 80 proc. redukcję zużycia paliw kopalnych, przy czym ok. 60 proc. konsumpcji paliw kopalnych ma pochodzić z transportu.