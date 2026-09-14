Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zawrotne tempo wzrostu emisji. "Musimy ograniczyć zużycie plastiku"

|
Pandemia COVID-19 ograniczy emisje gazów cieplarniany
Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw
Źródło wideo: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeśli obecne tempo wzrostu popytu na produkty petrochemiczne się utrzyma, to emisje CO2 tego sektora przemysłu do połowy wieku wzrosną o połowę - wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym "Nature Sustainability".

Przemysł petrochemiczny przetwarza ropę naftową i gaz ziemny na związki wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych, nawozów, włókien, gumy, rozpuszczalników i detergentów. Obecnie odpowiada za ok. 13 proc. emisji gazów cieplarnianych pochodzących z przemysłu i 3,5 proc. wszystkich światowych emisji.

Prognoza wzrostu emisji CO2

Naukowcy z brytyjskich uniwersytetów w Sheffield, Cambridge i Bath oraz amerykańskiego University of California przeprowadzili analizę ponad 37 tysięcy zakładów i instalacji petrochemicznych z całego świata. Badanie objęło 81 związków chemicznych oraz ponad 2 tysiące sposobów ich wytwarzania. Uwzględnili zarówno emisje powstające bezpośrednio w zakładach, jak i te związane z pozyskiwaniem surowców oraz energii potrzebnej do produkcji.

Według ich szacunków w 2023 r. przemysł petrochemiczny odpowiadał za emisję około 2 miliardów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Jeśli sektor będzie się rozwijał się zgodnie z dotychczasowymi trendami, bez dodatkowych działań ograniczających jego wpływ na klimat, w 2050 roku wartość ta może sięgnąć 3 miliardów ton rocznie. Oznaczałoby to wzrost emisji o połowę.

Produkcja plastiku największym problemem

Okazało się również, że obecne emisje są bardzo nierównomiernie rozłożone. Zaledwie 10 proc. analizowanych zakładów odpowiada za 53 proc. emisji całego sektora. Oznacza to, że skoncentrowanie działań redukujących wyziewy gazów cieplarnianych na stosunkowo niewielkiej liczbie najbardziej emisyjnych instalacji mogłoby przynieść duże efekty.

Spośród podstawowych związków chemicznych największe emisje wiązały się z produkcją etylenu (wykorzystywanego głównie do produkcji tworzyw sztucznych) i amoniaku (produkcja nawozów). W 2023 r. wyniosły one odpowiednio ok. 290 mln i 250 mln ton ekwiwalentu CO2.

Naukowcy sprawdzili również, na ile różne działania mogłyby ograniczyć przyszłe emisje badanego sektora. Pod uwagę wzięli m.in. ograniczenie zużycia energii, elektryfikację produkcji, ograniczanie wykorzystania paliw i surowców kopalnych oraz wychwytywanie CO2.

Ograniczanie zapotrzebowania

Żaden z tych sposobów zastosowany samodzielnie nie wystarczyłby jednak do zneutralizowania emisji sektora petrochemicznego. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, łączącym silną dekarbonizację energetyki, wychwytywanie CO2 na dużą skalę i dostępność surowców pochodzenia biologicznego, nie pozwoliłby osiągnąć zerowej emisji netto tego sektora do 2050 r.

Dlatego - zdaniem autorów publikacji - konieczne jest także ograniczenie zapotrzebowania na produkty petrochemiczne. "Musi być ono częścią rozwiązania, obok czystszych metod produkcji" - podkreślił główny autor publikacji dr Fanran Meng.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaOchrona środowiska
Zobacz także:
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Arabski szczyt w sprawie cieśniny Ormuz odwołany. Ropa nadal drożeje.
Rynki
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Najem na doby. Polacy zmieniają zdanie na temat obostrzeń
Nieruchomości
Donald Trump
Trump do Ukraińców: musicie przestać niszczyć zasoby diesla w Rosji
Ze świata
Jeden z akademików Uniwersytetu Gdańskiego
Nowe lokale dla studentów. Inwestycja w akademiki przekroczy pół miliarda złotych
Z kraju
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Ekspert o wypadkach na przejazdach kolejowych: niewiele wskazuje, że może być lepiej
Z kraju
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Liderzy branży AI panikują. "Niedopuszczalne zagrożenie dla ludzkości"
Tech
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: nie doszło do naruszenia granicy
Z kraju
Polskie myśliwce
Zagrożenie było "realne i bliskie"
Z kraju
ormuz shutterstock_617485811_1
Atak na irański statek w cieśninie Ormuz. Jedna osoba nie żyje
Ze świata
Sól wsypywana z magazyny na samochód ciężarowy
Niebezpieczne odpady w kopalni soli. Państwowa spółka szuka dodatkowych dochodów
Z kraju
Bojownicy Huti w Jemenie
Ważny saudyjski rurociąg wyłączony po atakach. Polski koncern uspokaja
Z kraju
NOS Alive Festival 2025
Znany zespół stracił nazwę na Instagramie. Przejął ją nowy model AI od Meta
Tech
Anthropic AI
Amerykańska AI na usługach Iranu, Hutich i Rosji
Tech
Lasy Państwowe
Ograniczenia wycinki. Resort komentuje wprowadzenie "lasów społecznych"
Z kraju
chatgtp si ai sztuczna inteligencja - T Schneider shutterstock_2245793859
Modele AI znowu wymknęły się spod kontroli. "Poważna, wroga operacja"
Tech
Atak na saudyjski rurociąg
Atak na strategiczny rurociąg. Drony nadleciały z Iraku
Ze świata
mBank
KNF podtrzymał decyzję. mBank zapłaci miliony
Z kraju
shutterstock_2117281391
Bańka rośnie. Wysoka kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski chce energetycznego rozejmu z Rosją
Ze świata
rurociag shutterstock_322259750
Saudyjski rurociąg Wschód-Zachód tymczasowo zamknięty
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Ekspert od AI alarmuje. "Mamy niewiele czasu"
Tech
Dworzec Wschodni przejdzie modernizację
Ile minut stracili pasażerowie? Bilans protestu maszynistów
Z kraju
pap_20190606_15A
Sprawa terminala LPG. "Cel może być inny"
Radosław Omachel
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w Stanach w górę. Podwyżka stóp prawie przesądzona
Ze świata
Grupa WB produkuje zaawansowany sprzęt wojskowy, w tym bezzałogowe statki powietrzne
Polskie systemy dla chorwackiej armii. Podpisano umowę
Z kraju
Donald Trump
AI doprowadzi do zagłady ludzkości? Trump zdradza, czy się obawia
Tech
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Władze ostrzegają przed rosyjską ingerencją w wybory
Tech
Herbata zmniejsza ryzyko jaskry
Ziołowa herbatka wycofana ze sklepów. "Istotne ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kolejki na stacjach paliw w ostatni dzień "CPN-u" w Krakowie
"Kolejne bolesne wiadomości dla kierowców". Tyle zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu
Moto
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Dodatkowe urządzenia przy przejazdach. Ważna zapowiedź ministra
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica