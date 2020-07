Legendarna gitara Elvisa Presleya trafi na aukcję. Nowy właściciel zapłaci krocie

Nawet kilka milionów dolarów - szacuje się, że tyle będzie musiał zapłacić potencjalny nabywca za legendarną gitarę Elvisa Presleya. Instrument z 1942 roku zostanie wystawiony na aukcji Gotta Have Rock and Roll.

Presley grał na gitarze podczas nagrywania piosenek w Sun Studio w Memphis. Używał jej także podczas występów w latach 1954-1956, co udokumentowano na wielu fotografiach z tego okresu. Kupił ją w O.K. Houck's Piano Store w Memphis, po czym udekorował korpus samoprzylepnymi metalowymi literami, na których widniało jego imię "Elvis". Dziś brakuje litery "s".

Aukcja odbędzie się 22 lipca. By wziąć w niej udział, trzeba się zarejestrować na stronie Gotta Have Rock and Roll. Licytacja zaczyna się od kwoty 1,2 miliona dolarów.