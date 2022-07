Elon Musk zaprzecza, że miał romans z żoną współzałożyciela Google. "To kompletna bzdura"

Według "The Wall Street Journal", Elon Musk miał wdać się w romans z Nicole Shanahan, żoną współzałożyciela Google Sergeya Brina. Musk w twitterowym wpisie stanowczo zdementował te doniesienia. Tymczasem dziennik twierdzi, że Brin miał polecić swoim doradcom, by sprzedali jego inwestycje w spółki Muska.

Do rzekomego romansu Elona Muska i Nicole Shanahan miało dojść w grudniu ubiegłego roku na festiwalu Art Basel w Miami. Jak informuje "The Wall Street Journal", powołując się na relację osoby z otoczenia Shanahan, ona oraz Brin byli wówczas w separacji, ale wciąż mieszkali razem. W dokumencie rozwodowym złożonym w styczniu 2022 roku współzałożyciel Google jako datę rozpoczęcia okresu separacji wskazał 15 grudnia.

Kilka godzin po publikacji dziennika Musk odniósł się do przedstawionych w nim informacji. "To kompletna bzdura. Sergey i ja jesteśmy przyjaciółmi, a ostatniej nocy byliśmy razem na imprezie" - podkreślił we wpisie opublikowanym na Twitterze 24 czerwca. Dodał w nim, że w ciągu ostatnich trzech lat widział Nicole Shanahan tylko dwa razy, w obu przypadkach w towarzystwie innych ludzi. Żadne ze spotkań - jak zaznaczył Musk - nie było "niczym romantycznym".