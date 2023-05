Elon Musk z wizytą w Chinach. Spotkał się z szefem dyplomacji

Dyrektor generalny koncernu Tesla Elon Musk przyleciał do Pekinu we wtorek. Jest to jego pierwsza wizyta w Państwie Środka od 3 lat.

Spotkanie z szefem chińskiej dyplomacji

Ministerstwo porównało rozwój stosunków chińsko-amerykańskich do prowadzenia samochodu. "Używając analogii do samochodu Tesli, aby dobrze rozwijać stosunki chińsko-amerykańskie, musimy prawidłowo obracać kierownicą i podążać we właściwym kierunku wzajemnego szacunku […], w odpowiednim czasie zaciągać hamulce, aby uniknąć niebezpiecznej jazdy, i być dobrym we wciskaniu gazu, aby promować wzajemnie korzystną współpracę".