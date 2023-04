Elon Musk w wywiadzie o "strzelaniu w stopę", "bolesnych" zwolnieniach i spaniu na kanapie w siedzibie Twittera

Prowadzący wywiad w BBC James Clayton dzień po emisji przyznał, że miliarder jest trudnym rozmówcą: - Zadawał pytania zamiast na nie odpowiadać - ocenił w komentarzu dla BBC News. O czym mówił we wtorek Musk? Zakup Twittera w październiku zeszłego roku, przed którym zapowiadał zwolnienie prawie 75 proc. pracowników firmy, był jednym z szeregu wątków poruszonych przez miliardera w rozmowie na żywo. Zwolnienia określił w nim jako "wcale nie zabawne", ale "bolesne", lecz konieczne, by firma nie zbankrutowała. Jak przyznał, liczba pracowników Twittera spadła z ponad 7 tys. do ok. 1,5 tys. Awarię serwerów firmy, do której doszło po zamknięciu centrum danych Twittera, nazwał "dość katastrofalną".