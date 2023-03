Elon Musk ukarany przez Turcję

czytaj dalej

Deficyt budżetu Rosji w okresie styczeń-luty 2023 roku wzrósł do 2,58 biliona rubli, co stanowi równowartość 34,19 miliarda dolarów. Tak wynika ze wstępnych danych tamtejszego ministerstwa finansów, które opublikowano w poniedziałek. Reuters zwrócił uwagę, że do powiększenia deficytu przyczyniły się spadające dochody ze sprzedaży energii i gwałtownie rosnące wydatki.