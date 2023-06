Media: Elon Musk ugiął się pod naciskiem Unii Europejskiej

Twitter zgodził się na przestrzeganie nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania dezinformacji, rosyjskiej propagandy i przestępczości internetowej - podał "The Guardian". Dodał, że ma to miejsce po tym, jak w czwartek zespół urzędników Komisji Europejskiej wszedł do siedziby platformy, by przeprowadzić kontrolę.