Musk zapytał, czy ma dalej kierować Twitterem. Ankieta trwa

Elon Musk uruchomił ankietę, w której zapytał, czy powinien ustąpić ze stanowiska szefa Twitter Inc. Oddano już ponad 14 milionów głosów. Miliarder zapowiedział, że zastosuje się do wyników głosowania.

Miliarder nie podał szczegółów, kiedy ustąpi ze stanowiska, jeśli wyniki ankiety wskażą, że powinien to zrobić. Odpowiadając na komentarz jednego z użytkowników dotyczący możliwej zmiany szefa Twitter Inc., Musk podał, że "nie ma następcy".

Elon Musk na czele Twittera

Twitter w czwartek zablokował konta co najmniej ośmiu dziennikarzy największych amerykańskich mediów. Wśród nich byli m.in. Donie O’Sullivan z CNN, Ryan Mac z "New York Times", Drew Harwell z "Washington Post", Micah Lee z "The Intercept", Steve Herman z Voice Of America, Keith Olbermann, były gospodarz programów w kanale MSNBC oraz Aaron Rupar, były dziennikarz stacji VOX. Zablokowane zostało również twitterowe konto Mastodona, czyli platformy, która chciałaby być konkurencją dla serwisu przejętego przez Elona Muska.