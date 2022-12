"Szalony stalker" miał zablokować samochód, w którym jechał dwuletni syn Elona Muska

John Sweeney pozwany przez Muska

Z kolei zapytany przez "Newsweeka", czy to Musk stoi za zablowaniem jego profili, Sweeney odparł, że "jest dość wcześnie (na przesądzanie - red.), ale to dość oczywiste". - Chciałbym usłyszeć, co ma do powiedzenia, co o tym myśli i co zamierza zrobić, ponieważ to kompletnie sprzeczne z tym, o czym wcześniej mówił - zaznaczył 20-latek, nawiązując do licznych wypowiedzi Muska na temat wolności słowa w sieci.