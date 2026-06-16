Ze świata Rekordowy debiut SpaceX. 10 miliardów dolarów powyżej założeń Oprac. Wiktor Knowski |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Należące do Elona Muska przedsiębiorstwo zajmujące się technologiami rakietowymi oraz sztuczną inteligencją (AI) przeprowadziło w piątek największą pierwszą ofertę publiczną (IPO) w historii, debiutując w zeszłym tygodniu na nowojorskiej giełdzie Nasdaq.

W ramach samego debiutu spółka pozyskała od inwestorów 75 miliardów dolarów, które - jak Musk przekazał pracownikom - zostaną przeznaczone na sfinansowanie "fazy znaczącego wzrostu". Na koniec piątkowej sesji firma pozyskała w sumie 85,7 miliardów dolarów.

Mechanizm "greenshoe"

Banki obsługujące IPO SpaceX skorzystały z mechanizmu finansowego, znanego jako opcja dodatkowego przydziału (overallotment option), powszechnie nazywanego opcją "greenshoe". Kiedy firma wchodzi na giełdę w ramach wyczekiwanego debiutu, popyt ze strony inwestorów może przewyższyć pierwotną podaż akcji. Aby zapobiec gwałtownym wahaniom kursu i zapewnić płynniejszy start, umowa typu greenshoe pozwala bankom zarządzającym emisją na sprzedaż większej liczby akcji, niż pierwotnie planowano.

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Dzięki temu gwaranci emisji akcji SpaceX - wśród których znalazły się banki Goldman Sachs, Bank of America oraz JPMorgan - miały możliwość zakupu od firmy dodatkowego pakietu akcji o wartości 10 miliardów dolarów. Z powodu ogromnego popytu gwaranci w pełni wykorzystali tę opcję, dokupując bezpośrednio od spółki dodatkowe 83,3 miliona akcji, aby zaspokoić ogromny popyt.

Środki pozyskane w ramach klauzuli - ujawnione w oświadczeniu SpaceX podsumowującym zakończenie procesu wejścia na giełdę - same w sobie plasowałoby wejście firmy na giełdę w czołówce największych IPO w historii.

Sukces Elona Muska

W poniedziałek giełdowy impet SpaceX nie słabł, a cena akcji wzrosła o ponad 19 proc., osiągając poziom 192 dolarów. Warto przypomnieć, że w ofercie pierwotnej akcje były oferowane inwestorom po 135 dolarów, co wyceniało spółkę na 1,8 biliona dolarów. Według wyliczeń agencji Bloomberg, debiut giełdowy firmy wyniósł jej właściciela, Elona Muska do statusu pierwszego bilionera w historii.

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Jednak zdecydowana większość majątku Muska jest bezpośrednio powiązana z udziałami w SpaceX, dlatego jego historyczny status pozostaje całkowicie zależny od nastrojów rynkowych. Gwałtowny spadek kursu akcji mógłby pozbawić go tego tytułu równie szybko, jak dalsze wzrosty mogą ten majątek zwielokrotnić - ocenia BBC.

Analitycy ostrzegają, że tak wysoka wycena SpaceX pozostawia bardzo mały margines błędu. Pojawiają się pytania, czy to przynoszące straty przedsiębiorstwo będzie w stanie utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu w obliczu coraz baczniejszej uwagi organów regulacyjnych oraz rosnącej konkurencji w komercyjnym sektorze kosmicznym.

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