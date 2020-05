Musk otwiera fabrykę mimo zakazów. Wsparł go Donald Trump

Elon Musk wbrew zakazom władz Kalifornii zapowiedział uruchomienie swojej fabryki samochodów elektrycznych Tesla w tym stanie. Decyzję miliardera poparł we wtorkowym w tweecie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

"Kalifornia powinna pozwolić Tesli @elonmusk otworzyć fabrykę, TERAZ. Można to zrobić Szybko i Bezpiecznie!" - głosi tweet Trumpa.

W poniedziałek Musk, który jest dyrektorem wykonawczym Tesli, powiedział, że produkcja w jego zakładach zostaje wznowiona. Dodał, że jeśli ktoś ma być w związku z tym aresztowany, to powinien to być on.