Musk na kolacji z prezydentem Trumpem. "To będzie wspaniały rok"

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Byłem na cudownej kolacji z @POTUS (angielski skrót od prezydent Stanów Zjednoczonych - red.) i @FLOTUS (pierwsza dama Stanów Zjednocznych). 2026 będzie wspaniały!" - napisał właściciel SpaceX i Tesli na platformie X.

Zamieścił również zdjęcie, na którym widać, jak siedzi przy stole z Donaldem Trumpem i Melanią Trump.

Had a lovely dinner last night with @POTUS and @FLOTUS.



2026 is going to be amazing! pic.twitter.com/1Oq35b1PEC — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026 Rozwiń Elon Musk na X

Miliarder nie wyjaśnił, z jakiej okazji spotkał się z prezydentem USA oraz o czym rozmawiali.

Kariera polityczna Muska

Relacje Muska i prezydenta USA można określić jako "burzliwe". Po tym, jak Donald Trump ponownie wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku, uczynił właściciela Tesli szefem Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE - red.) w styczniu 2025 roku. Przez wiele miesięcy miliarder stale gościł w Białym Domu, przemawiał na posiedzeniach gabinetu i stał za prezydentem podczas wydarzeń w Gabinecie Owalnym.

Kariera polityczna najbogatszego człowieka świata nie trwała długo, ponieważ przynosiła szkody jego imperium biznesowemu. Musk popadł również w gwałtowny konflikt z samym prezydentem. W czerwcu 2025 roku zerwał z narracją Białego Domu i skrytykował popierany przez Trumpa projekt ustawy wydatkowej.

Doprowadziło to do wojny na słowa w mediach społecznościowych, podczas której Trump zagroził, że nakaże DOGE zbadanie interesów Muska z rządem USA.

"Trump ma świetne poczucie humoru"

Od jesieni pojawiają się jednak oznaki, że ich relacje się poprawiły. Musk został zauważony na kolacji w Białym Domu z saudyjskim księciem Mohammadem bin Salmanem w listopadzie.

W grudniu miliarder udzielił wywiadu The Katie Miller Podcast. Wypowiedział się pozytywnie o Trumpie, mówiąc, że prezydent jest najzabawniejszą osobą, jaką zna i że ma "świetne poczucie humoru".

OGLĄDAJ: TVN24 HD