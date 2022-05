Elon Musk odblokuje konto Donalda Trumpa. Jest deklaracja

Elon Musk zapowiedział we wtorek, że cofnie zakaz nałożony przez Twittera na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef Tesli chce kupić serwis społecznościowy, nadal nie doszło jednak do sfinalizowania transakcji.

Według porozumienia zawartego pod koniec kwietnia br., szef Tesli i SpaceX Elon Musk przejmie kontrolę nad Twitterem za 44 mld dolarów. Biznesmen pochodzący z RPA zapowiedział we wtorek podczas konferencji "Future of the Car", organizowanej przez "Financial Times", że transakcja może zostać sfinalizowana w ciągu dwóch do trzech miesięcy w najlepszym wypadku. Zastrzegł jednak, że nadal do rozwiązania pozostają niektóre kwestie.