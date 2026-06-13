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Od miliardera do bilionera. "Mógłby kupić ponad dwa miliony domów w USA"

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SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AL DRAGO/PAP
Majątek Elona Muska przekroczył poziom biliona dolarów. Według "Newsweeka" to suma wystarczająca na wykupienie wszystkich domów w dużym amerykańskim mieście, czy sfinansowanie budowy kilkudziesięciu nowoczesnych portów lotniczych.

W ostatnich dniach Musk - dotychczasowy miliarder - został ogłoszony pierwszym na świecie bilionerem. "Newsweek" przeanalizował, co Elon Musk mógłby kupić za bilion dolarów. Magazyn podkreślił, że skalę takiego majątku trudno jest sobie wyobrazić.

Musk "mógłby sfinansować roczne wydatki na obronność"

Gdyby bilion dolarów został rozdysponowany bezpośrednio między gospodarstwa domowe w USA (jest ich około 128 milionów), każde z nich otrzymałoby około 7,8 tys. dolarów.

Łączna wartość mieszkań i domów w mieście takim jak Chicago jest szacowana na setki miliardów dolarów, co oznacza, że za bilion dolarów Musk mógłby teoretycznie kupić wszystkie nieruchomości mieszkalne w dużym amerykańskim mieście, a mimo to pozostałyby mu jeszcze setki miliardów dolarów.

- Za taką kwotę mógłby kupić ponad dwa miliony domów w USA - powiedział Alex Beene z Uniwersytetu Tennessee w Martin.

Majątek jak PKB Szwajcarii

Majątek Muska jest obecnie porównywalny z roczną wartością PKB średniej wielkości rozwiniętego kraju, np. Szwajcarii.

Bilion dolarów odpowiada około dwóm miesiącom funkcjonowania rządu USA. - Mógłby sfinansować roczne wydatki na obronność, które zazwyczaj stanowią największą pozycję w budżecie federalnym - podkreślił Beene.

Za bilion dolarów mógłby też teoretycznie sfinansować budowę kilkudziesięciu nowoczesnych portów lotniczych.

Jedna z największych spółek giełdowych na świecie

Choć technicznie rzecz biorąc Musk jest teraz bilionerem, większość jego majątku jest ulokowana w akcjach spółek takich jak Tesla i SpaceX, a nie w gotówce - zauważa "Newsweek". Nie może on swobodnie i natychmiast sprzedać dużej części swoich udziałów. Poza tym próba sprzedaży tak ogromnego pakietu akcji mogłaby sama w sobie obniżyć ich cenę, więc rzeczywista kwota możliwa do uzyskania byłaby prawdopodobnie niższa - czytamy.

SpaceX sprzedała 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę dużym inwestorom, pozyskując w ten sposób ok. 75 mld dolarów w ramach jednej z największych w historii pierwszej oferty publicznej (IPO).

Oznacza to wycenę SpaceX na poziomie 1,75–1,77 bln dolarów, co czyni ją jedną z największych spółek publicznych na świecie.

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Majątek Elona Muska

Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii po gwałtownym wzroście cen akcji SpaceX po debiucie na amerykańskiej giełdzie. Po tym jak wycena całej spółki przekroczyła dwa biliony dolarów, wartość 38 procent udziałów Muska wzrosła do około 800 mld dolarów.

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Poza działalnością kosmiczną, SpaceX jest właścicielem firmy zapewniającej usługi internetu satelitarnego Starlink, która odpowiada za większość przychodów i jest jedynym rentownym segmentem firmy.

Musk posiada też nieco ponad 10 proc. udziałów w Tesli, warte 165 mld dolarów, a także opcje na objęcie kolejnych blisko ośmiu procent akcji, które Forbes wycenia na 114 mld dolarów. Musk posiada ponadto udziały w swoim startupie zajmującym się interfejsami mózg-komputer Neuralink oraz w firmie tunelowej Boring Company, a jego majątek powiększają również wpływy z wcześniejszej sprzedaży akcji Tesli.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Elon MuskMiliarderzy
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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