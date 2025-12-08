Logo TVN24
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"

Źródło: TVN24
Komisja Europejska potępiła komentarze Elona Muska, między innymi porównujące Unię Europejską do Czwartej Rzeszy, uznając je za "zwyczajnie bzdurne". W piątek Bruksela nałożyła karę w wysokości 120 milionów euro na serwis X należący do miliardera. W odpowiedzi platforma zawiesiła konto reklamowe Komisji.

Musk przekazał dalej wpis jednej z internautek, porównujący Unię Europejską z Czwartą Rzeszą i przedstawiający flagę Unii połączoną z flagą nazistowskich Niemiec, i skomentował go słowami: "W gruncie rzeczy tak".

W innym wpisie uznał, że UE powinna zostać zlikwidowana. W jeszcze innym, że Bruksela nałożyła karę nie na X, ale na niego personalnie.

"Zwyczajnie bzdurne" wypowiedzi Muska

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. cyfryzacji Thomas Regnier ocenił w poniedziałek w Brukseli wypowiedzi amerykańskiego miliardera jako "zwyczajnie bzdurne". - To nie ma sensu - skomentował.

Komisja nie nakłada kar na pojedyncze osoby - przypomniał Regnier. Jak wyjaśnił, decydując o karze dla X, Komisja wzięła pod uwagę charakter naruszenia, czas jego trwania, częstotliwość występowania naruszenia oraz jego wagę - i dopiero na tej podstawie zdecydowała o wysokości kary, zwracając uwagę na to, żeby nie przekroczyła ona 6 proc. rocznych obrotów firmy. Decyzja o nałożeniu kary nie została zaś zaadresowana do Elona Muska, lecz do zarządu firmy, na której czele stoi miliarder. Rzeczniczka KE Paula Pinho dodała, że to, iż Musk mógł porównać UE do Czwartej Rzeszy, pokazuje tylko, że istnieje wolność słowa, ponieważ można publikować nawet najbardziej szalone komentarze. Przyznała też, że Unia, nakładając karę na platformę X, zapewne nie zaskarbiła sobie sympatii amerykańskiego przedsiębiorcy.

Zarzuty wiceprezydenta USA

Rzecznicy odnieśli się również do zarzutów wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, że walka z X to atak na amerykańskie społeczeństwo.

- Chcemy, żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie: przepisy unijne, czy to o usługach (DSA), czy o rynkach (DMA) cyfrowych, mają zastosowanie w równym stopniu do wszystkich platform internetowych w UE. Dotyczy to zarówno platform azjatyckich, europejskich, jak i amerykańskich - powiedział Regnier, nazywając oskarżenia Vance'a "szalonymi".

- Wystarczą dwa zdania, żeby spolaryzować świat i eskalować napięcia. I potrzeba setek albo tysięcy zdań, żeby te napięcia dyplomatycznie ograniczać - powiedział rzecznik.

Zablokowane konto

Komisja Europejska nałożyła na platformę X karę wysokości 120 mln euro (około 140 mln dolarów) za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie przejrzystości. Jest to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.

W reakcji na karę nałożoną na X platforma zablokowała w weekend w serwisie konto reklamowe Komisji Europejskiej. Rzecznik KE przyznał w poniedziałek, że konto faktycznie zostało zablokowane, ale dodał, że KE nie korzystała z niego od 2023 r., ponieważ nie chciała publikować płatnych reklam w serwisie. Regnier zauważył natomiast, że nadal działa bez przeszkód konto korporacyjne Komisji Europejskiej na X.

- KE korzysta z kont na 15 platformach społecznościowych. W ten sposób chcemy dotrzeć do obywateli i naszych partnerów, a także informować o prowadzonych przez nas pracach - powiedział.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica