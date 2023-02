Musk przekazał akcje Tesli na cele charytatywne. Podano wartość

Elon Musk w 2022 roku przekazał na cele charytatywne akcje Tesli o wartości 1,95 miliarda dolarów - wynika z dokumentu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), który opublikowano we wtorek. Miliarder wcześniej podpisał zobowiązanie do przeznaczenia przynajmniej połowy wartości majątku na cele charytatywne.

Elon Musk i jego zobowiązanie

Agencja przypomniała, że szef Tesli podpisał w 2012 roku zobowiązanie Giving Pledge. Dołączając do kampanii, osoba zobowiązuje się do przeznaczenia przynajmniej połowy wartości majątku na cele charytatywne po śmierci albo jeszcze za życia.

Według Bloomberg Billionaires Index szacowany majątek szefa Tesli, Twittera i SpaceX wynosi 187 mld dolarów. To daje mu drugie miejsce na liście najbogatszych osób na świecie. Bloomberg Billionaires Index to ranking najbogatszych ludzi na świecie. Jest on aktualizowany każdego dnia po zakończeniu notowań na nowojorskiej giełdzie.