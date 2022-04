Elon Musk kupił część Twittera. Akcje spółki mocno w górę

Zgodnie z raportem SEC 14 marca Musk kupił prawie 73,5 mln akcji Twittera. Oznacza to, że w oparciu o wycenę spółki na zakończenie piątkowych notowań jego udział wart jest 2,89 miliarda dolarów.

Musk kupił udziały w Twitterze

To sprawia, że Musk jest największym udziałowcem w firmie i posiada ponad czterokrotnie więcej akcji niż założyciel Twittera Jack Dorsey. Dorsey ustąpił ze stanowiska prezesa spółki w listopadzie ubiegłego roku, ale nadal posiada 2,25 proc. udziałów w firmie, co czyni go szóstym największym akcjonariuszem.