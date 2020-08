"Kosmici zbudowali piramidy". Egipt zaprasza Muska, by samemu to sprawdził

Po tym, jak Elon Musk stwierdził, że to "kosmici zbudowali piramidy", władze Egiptu zdecydowały się zaprosić ekscentrycznego miliardera, by na własne oczy przekonał się, że nie jest to prawdą.

Szef przedsiębiorstwa kosmicznego SpaceX wsparł na Twitterze jedną z popularniejszych teorii spiskowych mówiącą o tym, że to przybysze z innej planety wybudowali starożytne egipskie piramidy. Wpis przekazano dalej 84 tysiące razy, do tego miał ponad pół miliona polubień.

Na tweeta Muska szybko odpowiedziała szefowa egipskiego Ministerstwa Współpracy Miedzynarodowej Rania A. Al Mashat. W swoim wpisie zachęciła Muska i SpaceX, by zapoznali się z tym, jak powstały piramidy oraz zaprosiła do zwiedzenia grobowców budowniczych piramid. "Panie Musk, czekamy na pana" - dodała.

Odkryte w latach 90. XX wieku grobowce budowniczych mają zawierać niezaprzeczalne dowody na to, że te niezwykłe budowle zostały zbudowane przez Egipcjan. Egipski archeolog Zahi Hawass w odpowiedzi na tweeta Muska nagrał wideo, w którym stwierdza, że teoria Amerykanina to "kompletna halucynacja" - informuje portal BBC.

Musk później dodał jeszcze kilka tweetów, w których wskazał, że przez 3800 lat piramidy były najwyższą budowlą na świecie, a później odesłał do artykułu ze strony bbc.co.uk, w którym opisane jest to, jak powstały piramidy. W artykule zdecydowanie odrzucono teorię o tym, by kosmici mieli w tym jakikolwiek udział.

Jak czytamy na stronie BBC, w Egipcie zachowało się około 100 piramid, które były na ogół grobowcami faraonów i ich rodzin. Największa z nich - Piramida Cheopsa - ma około 137 metrów wysokości.

Piramida Cheopsa jest jedynym ocalałym z siedmiu cudów świata świata starożytnego Shutterstock

Kontrowersyjne wpisy miliardera

Musk znany jest z używania swojego konta na Twitterze do publikowania kontrowersyjnych i nietypowych wiadomości. Kiedyś stwierdził, że doprowadziło to do zablokowania konta przez Twittera w obawie, że zostało ono zhakowane.

Na początku maja założyciel Tesli i SpaceX poinformował np. na Twitterze, że sprzedaje "prawie cały" swój fizyczny dobytek. Stwierdził również, że Tesla jest wyceniana "zbyt wysoko" na giełdzie.

Musk to jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Bloomberg wycenia jego majątek na prawie 68 mld dolarów.

Autor:kris

Źródło: BBC, TVN24 Biznes