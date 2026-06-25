Ze świata Elon Musk już nie jest bilionerem. Stracił status po dwóch tygodniach Paulina Borowska |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Newscom

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Niecałe dwa tygodnie temu Elon Musk został pierwszym na świecie bilionerem po wejściu na giełdę jego firmy SpaceX. Jak jednak wynika z nowych danych Bloomberga, we wtorek Musk stracił ten status.

The Bloomberg Billionaires Index, aktualizowany codziennie o 17:30 w Nowym Jorku, wycenił tego dnia fortunę najbogatszego człowieka świata na 957 miliardów dolarów. 12 czerwca wyceniano ją tymczasem na 1,11 biliona dolarów. Amerykański "Newsweek" policzył wtedy, że wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym PKB Szwajcarii.

Zmiana wyceny majątku nastąpiła "po gwałtownym spadku kursów akcji SpaceX i Tesli w wyniku ogólnego załamania na rynku akcji spółek technologicznych, spowodowanego rosnącymi wątpliwościami co do długoterminowej rentowności sztucznej inteligencji" - zauważa BBC.

Musk nadal najbogatszy. Kto jeszcze na podium

Pomimo tej straty Musk pozostaje najbogatszym człowiekiem na świecie. BBC pisze, że status Muska jako bilionera jest podatny na zmiany, bo jego fortuna jest niemal w całości powiązana z udziałami w tylko dwóch spółkach: SpaceX, które stanowi prawie 80 procent jego całkowitej wartości netto, oraz Tesli.

Poza działalnością kosmiczną SpaceX jest właścicielem firmy zapewniającej usługi internetu satelitarnego Starlink, która odpowiada za większość przychodów. Spółka ma również dział sztucznej inteligencji xAI, który został połączony ze SpaceX w lutym.

Fox Business wymienia, że kolejnymi po Musku najbogatszymi ludźmi na świecie są Larry Page z majątkiem 296 miliardów dolarów wycenionym w środę w Bloomberg Billionaires Index, a dalej jest Sergey Brin (275 miliardów dolarów), Jeff Bezos (257 miliardów dolarów) i Michael Dell (223 miliardy dolarów).