Topnieją majątki najbogatszych

20 najbogatszych miliarderów technologicznych straciło w tym roku pół biliona dolarów za sprawą dużych spadków na giełdzie - informuje "The Wall Street Journal". Firmy technologiczne cieszyły się silnym wzrostem kursów akcji na początku pandemii, ale teraz odczuwają skutki wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych.

Wartość majątku Zuckerberga tylko w ubiegły czwartek spadła o 11,2 mld dolarów. Akcje najważniejszej jego firmy, Meta Platforms Inc (wcześniej Facebook), straciły jedną czwartą swojej wartości za sprawą rozczarowujących wyników. W tym roku majątek szefa Meta spadł o ponad 89 miliardów dolarów. Jego obecna wartość wynosi 36 miliarda dolarów, co daje mu 29 miejsce wśród najbogatszych osób na świecie. Dla porównania wcześniej w tym roku był w pierwszej dziesiątce.

Rywalizujący wcześniej o palmę pierwszeństwa na liście najbogatszych na świecie: Elon Musk, współzałożyciel lub założyciel PayPal, SpaceX i Tesli, oraz Jeff Bezos, założyciel Amazona, stracili od początku 2022 roku po niemal 70 mld dolarów. Majątek Muska jest obecnie wyceniany na 203 mld dolarów, co pozwala mu utrzymać pierwszą pozycję w rankingu najbogatszych, natomiast majątek Bezosa jest wyceniany na 126 mld dolarów., co daje czwarte miejsce na liście.

Większość najbogatszych przedsiębiorców technologicznych z listy Bloomberga to amerykańscy potentaci technologiczni, ale kilku pochodzi spoza USA . Jack Ma zbudował między innymi od podstaw Alibaba Group Holding Ltd. Według Bloomberg Billionaires Index Jack Ma stracił w tym roku 10 mld dolarów i obecnie wartość netto jego majątku wynosi 28,8 mld dolarów.

Kto zwiększył majątek?

Z 20 najbogatszych miliarderów technologicznych tylko dwóch zwiększyło w tym roku swój majątek. Wycena aktywów należących do Zhanga Yiminga, założyciela właściciela TikToka, firmy ByteDance Ltd., wzrosła o 10,4 mld dolarów do poziomu 54,9 mld dolarów.