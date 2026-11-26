Ze świata Elon Musk i SpaceX chcą obdarować każde amerykańskie dziecko akcjami Oprac. Paulina Karpińska |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kayla Bartkowski/Getty Images

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"W przyszłym roku przekażę jedną ze swoich akcji SpaceX każdemu dziecku w Ameryce. To dopiero początek" - poinformował Musk w serwisie X. "Przekazywanie ludziom bezpośrednio udziałów - czyli cząstek przyszłej gospodarki - to właściwa droga" - dodał.

Miliarder poinformował, że akcje SpaceX zostaną przekazane w przyszłym miesiącu.

Wcześniej w środę przedstawiciele SpaceX poinformowali, że firma umieści jedną nowo wyemitowaną akcję zwykłą klasy A na każdym aktywnym "koncie Trumpa". Musk zadeklarował, że przekaże z własnych zasobów taką samą liczbę akcji udostępnionych przez spółkę.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026 Rozwiń

Deklarowana wartość darowizny to około 18 miliardów dolarów.

Musk z miliardami akcji. Anthropic stawia na "dobro publiczne"

"Konto Trumpa" to program, którego celem jest umożliwienie Amerykanom poniżej 18. roku życia wejścia na rynek kapitałowy i budowania majątku od najmłodszych lat. W październiku Biały Dom poinformował o założeniu blisko 70 mln takich kont.

Z danych udostępnionych w czerwcu wynika, że Musk posiadał około 6,42 mld akcji SpaceX. W środę na zamknięciu sesji giełdowej akcje spółki wyceniono na 127,44 dolara.

Firma Anthropic, która niedawno weszła na giełdę, poinformowała w ubiegłym miesiącu, że przeznacza 5 proc. swoich udziałów na nowy fundusz służący "dobru publicznemu".

Przedstawiciele Anthropic deklarowali, że inicjatywa której wartość przy obecnych cenach wynosi około 54 mld dolarów - zapewni firmie większą elastyczność oraz skalę działania, umożliwiając przekazywanie darowizn na rzecz ludzkości.

Buffett przekazał już 60 miliardów dolarów. Fundacja Gatesów jeszcze więcej

Również inni liderzy biznesu stworzyli zakrojone na szeroką skalę i długofalowe przedsięwzięcia filantropijne - przypomniał Reuters.

Warren Buffett, emerytowany prezes Berkshire Hathaway i jedna z najbardziej znaczących postaci w świecie filantropii, przekazał już - według szacunków - 60 mld dolarów. Większość pozostałej części jego majątku, wycenianego na około 150 mld dolarów, również ma zostać przeznaczona na cele charytatywne.

Fundacja Bill & Melinda Gates Foundation od momentu swojego powstania w 2000 r. przekazała na podobne cele ponad 100 mld dolarów.