Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk

"New York Times", powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, podał w piątek, że Elon Musk wziął udział we wtorkowej rozmowie telefonicznej prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim poświęconej wojnie z Iranem.
Miliarder z inwestycjami na Bliskim Wschodzie
Według dziennika rozmowa dotyczyła przede wszystkim irańskiej kontroli nad cieśniną Ormuz, kluczową dla światowego transportu ropy i gazu. Wstrzymanie większości ruchu morskiego przez cieśninę doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii i zawirowań na rynkach. Część państw azjatyckich stoi w obliczu konieczności racjonowania paliw. Indie są jednym z najmocniej dotkniętych kryzysem krajów.
Jak odnotowuje "NYT" obecność prywatnego obywatela w rozmowie między przywódcami państw podczas kryzysu jest sytuacją niezwykłą. Nie wiadomo, dlaczego Musk znalazł się na połączeniu ani czy zabierał głos. Żaden z rządów nie wspomniał o jego udziale w oficjalnych komunikatach.
Gazeta zauważyła, że firmy Muska mają znaczące inwestycje w funduszach majątkowych państw Bliskiego Wschodu, w tym Arabii Saudyjskiej i Kataru. Miliarder od dawna zabiega też o większą obecność handlową w Indiach; Tesla napotykała dotąd bariery celne, a Starlink wciąż czeka na zgodę regulacyjną na działalność w tym kraju.
Musk i administracja Trumpa
Udział Muska w rozmowie może świadczyć o poprawie jego relacji z prezydentem Trumpem po ubiegłorocznym odejściu z administracji, gdzie kierował grupą DOGE odpowiedzialną za cięcia w federalnej administracji.
Nie są to pierwsze doniesienia o tym, że Musk brał udział w rozmowach między przywódcami. W podobny sposób uczestniczyć miał m.in. w dyskusjach Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, czy prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Te rozmowy miały miejsce jednak przed zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta.
Źródło: PAP
