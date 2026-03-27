Ze świata

Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk

Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Najbogatszy człowiek świata wziął udział w rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim - podał "New York Times". Miała ona dotyczyć między innymi wojny w Iranie i blokady cieśniny Ormuz. Żaden z rządów nie wspomniał w swoich komunikatach o udziale Muska.

"New York Times", powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, podał w piątek, że Elon Musk wziął udział we wtorkowej rozmowie telefonicznej prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim poświęconej wojnie z Iranem.

Miliarder z inwestycjami na Bliskim Wschodzie

Według dziennika rozmowa dotyczyła przede wszystkim irańskiej kontroli nad cieśniną Ormuz, kluczową dla światowego transportu ropy i gazu. Wstrzymanie większości ruchu morskiego przez cieśninę doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii i zawirowań na rynkach. Część państw azjatyckich stoi w obliczu konieczności racjonowania paliw. Indie są jednym z najmocniej dotkniętych kryzysem krajów.

Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"

Maciej Michałek

Jak odnotowuje "NYT" obecność prywatnego obywatela w rozmowie między przywódcami państw podczas kryzysu jest sytuacją niezwykłą. Nie wiadomo, dlaczego Musk znalazł się na połączeniu ani czy zabierał głos. Żaden z rządów nie wspomniał o jego udziale w oficjalnych komunikatach.

Gazeta zauważyła, że firmy Muska mają znaczące inwestycje w funduszach majątkowych państw Bliskiego Wschodu, w tym Arabii Saudyjskiej i Kataru. Miliarder od dawna zabiega też o większą obecność handlową w Indiach; Tesla napotykała dotąd bariery celne, a Starlink wciąż czeka na zgodę regulacyjną na działalność w tym kraju.

Musk i administracja Trumpa

Udział Muska w rozmowie może świadczyć o poprawie jego relacji z prezydentem Trumpem po ubiegłorocznym odejściu z administracji, gdzie kierował grupą DOGE odpowiedzialną za cięcia w federalnej administracji.

Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"

Sebastian Zakrzewski

Nie są to pierwsze doniesienia o tym, że Musk brał udział w rozmowach między przywódcami. W podobny sposób uczestniczyć miał m.in. w dyskusjach Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, czy prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Te rozmowy miały miejsce jednak przed zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta.

Elon MuskDonald TrumpNarendra Modi
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
