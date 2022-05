Czy Elon Musk kupi Twittera? Donald Trump komentuje

Według porozumienia zawartego pod koniec kwietnia br., szef Tesli i SpaceX Elon Musk miał przejąć kontrolę nad Twitterem za 44 mld dolarów. Biznesmen pochodzący z RPA zapowiadał we wtorek podczas konferencji "Future of the Car", organizowanej przez dziennik "Financial Times", że transakcja może zostać sfinalizowana w ciągu dwóch do trzech miesięcy w najlepszym wypadku. Zastrzegał jednak, że nadal do rozwiązania pozostają niektóre kwestie.