Nazywano ją "następnym Stevem Jobsem". W Kalifornii rozpoczął się jej proces

Elizabeth Holmes - proces założycielki firmy Theranos

Zainteresowanie sprawą jest ogromne. Dziennikarze od 5 rano stali w kolejce przed sądem w San Jose w nadziei, że wejdą na salę rozpraw. Wielu się to nie udało.

W środę w mowie otwarcia jej obrońca przekonywał, że 37-latka okazała się po prostu naiwną bizneswoman, której firma upadła. - Porażka nie jest przestępstwem. Staranie się ze wszelkich sił, by ostatecznie nie dojść do celu - to nie są przestępstwa - stwierdził jej prawnik Lance Wade.