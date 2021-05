Miliarder Eli Broad nie żyje. Zmienił krajobraz Los Angeles

Po długiej chorobie w wieku 87 lat zmarł w Los Angeles miliarder, filantrop i kolekcjoner dzieł sztuki Eli Broad. O jego śmierci dziennik "New York Times" został poinformowany przez rzeczniczkę Eli and Edythe Foundation Suzi Emmerling.

Eli Broad - przedsiębiorca i miłośnik sztuki

Był jednym z założycieli firmy budowlanej Kaufman and Broad Inc., która stosując niemal "taśmową", uproszczoną metodę budowy domów mieszkalnych, przyczyniła się do przeobrażenia krajobrazu Ameryki, a zwłaszcza przedmieść wielkich miast.