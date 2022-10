Pięć miliardów telefonów komórkowych trafi w tym roku do śmieci

Ponad pięć miliardów telefonów komórkowych trafi do śmieci w tym roku, szacuje organizacja WEEE Forum. - W tych urządzeniach jest wiele cennych zasobów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń - podkreślają eksperci. Tymczasem jedynie 17 proc. elektrośmieci na świecie jest poddawanych recyklingowi.

Według WEEE Forum, organizacji działającej na rzecz efektywnego wykorzystywania elektrośmieci, tylko w tym roku na całym świecie trafi do śmietników 5,3 miliarda telefonów komórkowych. Według autorów raportu wiele osób nie przekazuje telefonów do recyklingu, przez co niemożliwe jest wydobycie z nich cennych surowców. Tymczasem telefony bogate są w miedź, kobalt, lit czy tantal, które muszą na nowo być pozyskiwane do produkcji kolejnych urządzeń.